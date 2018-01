Jihomoravská ČSSD vyslala do boje o předsedu „bezejmenného“ generála

Souboj o post nového předsedy ČSSD bude na únorovém mimořádném sjezdu v Hradci Králové tvrdý a nelítostný. Možná proto do něj ve čtvrtek silná jihomoravská organizace strany, jako první krajská vůbec, nominovala brigádního generála v záloze a exšéfa Vojenského zpravodajství Miroslava Krejčíka. Veřejně dosud neznámého muže.

Na krajskou konferenci v Brně si o důvěru přišel říct i poslanec Jan Hamáček, který je stejně jako Krejčík ze středních Čech. Toho ale nikdo z delegátů ani nenavrhnul. Třiapadesátiletý Krejčík nakonec vyhrál po dvouhodinové debatě drtivou převahou 149 ze 171 hlasů.

„Přesvědčil delegáty, že je tou novou tváří a vizí, kterou by se měla ČSSD ubírat, že ji povede zpět ke svým voličům,“ zdůvodnila krajská šéfka strany Naděžda Křemečková.

Podobnou rétoriku volil i sám Krejčík. „Naučil jsem se lidi spojovat, je za mnou profesní život, za který se nemusím stydět. Je třeba se pokusit navázat roztrhané nitě, které ve straně jsou. Velmi si nominace z jižní Moravy vážím, protože to znamená, že můžu být tím, kdo by mohl znamenat změnu ve vedení strany,“ uvedl Krejčík, který dostal první nominaci pro boj o nejvyšší post až před Vánocemi ze své domovské organizace v Unhošti na Kladensku.

Oficiálně pak svoji kandidaturu ohlásil 8. ledna, kdy rozeslal dopis členům partaje. „Na začátku byla emoce. Byl jsem strašně naštvaný ze situace ve straně po volbách. To by muselo zvednout každého,“ dodal Krejčík.

Strana by si měla dát pauzu, míní Krejčík

Jihomoravská nominace je pro něj první krajská. Na Vysočině sice také zvítězil nad Hamáčkem, ale při volbě nedosáhl potřebného kvóra. Právě v Brně je ale jeho úspěch překvapením, protože před dvěma měsíci zdejší buňka ČSSD vyzvala brněnského exprimátora Romana Onderku, aby se o post ucházel on.

Ten si ale nakonec řekl „jen“ o místo prvního místopředsedy strany a delegáti s tím souhlasili poměrem 154 pro, 2 proti a 3 se zdrželi. „Je tu známý, přesvědčil delegáty jako nově zvolený poslanec se zkušenostmi z komunální politiky,“ komentovala jeho volbu Křemečková.

Podle svých slov Onderka snahu o post předsedy ČSSD vzdal, protože se mu nepodařilo dosáhnout přímé volby všemi členy strany. „Budu ji nadále prosazovat. Nicméně jsem se rozhodl, že chci pracovat ve vedení, ale na postu, který bude krýt záda předsedovi, jenž se pokusí stranu vyvést z nynější situace,“ reagoval Onderka, který už má nominaci z Vysočiny a pojede ještě žádat o podporu do Olomouce, Ústí nad Labem a Pardubic.

Podle něj se bude na hradeckém sjezdu debatovat, zda má ČSSD pokračovat ve vyjednávání o své účasti ve vládě s hnutím ANO. Naproti tomu si Krejčík myslí, že by si měla strana dát pauzu a konsolidovat se.

Potřebujeme generála, zaznělo na konferenci

„Měli bychom si sednout a uspořádat vlastní síly, abychom byli důvěryhodní. Ochraňovat to, co se už podařilo, nenechat rozebrat sociální stát. A blíží se komunální, senátní a krajské volby, takže pokud se podaří přestat generovat rozpory ve straně, dokážeme i na komunální a krajské úrovni získat nějaké pozice, které budou dobrým východiskem pro další parlamentní volby,“ dodal Krejčík, který je členem strany šest let a po svém odchodu z armády v roce 2007 pro ČSSD pracoval zpočátku jako nestraník v odborných komisích.

Do boje o post předsedy jej na konferenci oficiálně navrhnul krajský zastupitel a náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal. „Musíme najít schopného předsedu, který nebude spojený s minulým vedením, ale bude schopný s ním spolupracovat. Času je málo, a proto potřebujeme generála,“ poznamenal Šlapal.

Hamáčkovi v souboji s Krejčíkem nakonec nepomohl ani volební leták, který nechal natisknout a rozdával delegátům. Ani to, že si sypal popel na hlavu za minulé chyby, jichž se sám účastnil. „Po volbách jsem čekal, že někdo vstane a řekne: Vyvedu stranu z krize. Ale nikdo nevstal, proto jsem se rozhodl kandidovat,“ vysvětlil Hamáček.

Podle Křemečkové je volba Krejčíka znamením především dovnitř strany. „Jeho mandát vnímám jako silný. Chceme dát jasný signál i dalším krajům, aby vnímaly jako my, že potřebujeme změnu vedení,“ podotkla Křemečková.