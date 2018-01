Jihomoravský kraj couvá z čínských lázní, jsou složité a rizikové

Memoranda a smlouvy se strategickým čínským investorem RiseSun, o kterých se vyjednávalo dva roky za účasti nejvyšších politiků Česka i Číny, mají teď hodnotu papíru, na němž jsou napsané. Postavit společné česko-čínské lázně v Pasohlávkách by totiž bylo příliš složité.

Tak si to alespoň vyhodnotili jihomoravští krajští radní a rozhodli, že klíčové pozemky raději prodají nejvyšší nabídce. Souhlasit s tím ještě musí zastupitelé i obec Pasohlávky. Deset let připravovaný projekt se tak znovu ocitá v nejistotě.

„K tomu, že je skoro dvoumiliardová investice pro kraj příliš velké sousto, jsme se dopracovali až loni v listopadu, kdy byl hotový projektový záměr. Ten totiž poprvé popsal všechna rizika i dopady. Vyplynulo z něj, že projekt je sice realizovatelný, ale značně komplikovaný,“ popsal obrat Martin Itterheim, předseda představenstva krajské akciové společnosti Thermal Pasohlávky, která měla obří lázně u Nových Mlýnů vybudovat.

Varianta prodeje pozemků za minimální cenu 364 milionů korun dostane v zastupitelstvu zřejmě podporu napříč politickými stranami, včetně opozičních. Hlasovat se o ní bude v pondělí.

Kupec musí do pěti let postavit lázeňský resort

„U společného podniku je spousta neznámých. Lepší je prodat pozemky za dobrou cenu, aby se vrátily náklady a něco zbylo,“ řekl předseda klubu zastupitelů ODS Jiří Crha.

Podobný názor má také KDU-ČSL. „Projekt nenaplnil očekávání kraje. Společný podnik s čínským či jiným investorem naši podporu mít nebude,“ uvedl šéf klubu lidoveckých zastupitelů Roman Celý.

A stejně mluví koaliční partneři, například TOP 09. „Silný investor je dobrý, ale ať to realizuje ve své režii a za podmínek, které si řekneme,“ podotkl zastupitel Petr Kunc, jenž zároveň sedí v dozorčí radě Thermalu.

S návrhem souhlasí i Pasohlávky, které pozemky původně vlastnily a vložily je do krajské firmy. Za to dostaly třetinový podíl. „Podmínky prodeje se můžou zdát dost přísné, ale myslíme si, že by měly být nastavené tak, aby se tam nevybudovalo něco jiného,“ řekla starostka Martina Dominová (Moravané) s tím, že obecní zastupitelstvo bude o prodeji hlasovat už tento čtvrtek.

Kupec se musí zavázat, že od podpisu smlouvy nejpozději do pěti let vybuduje rozsáhlý lázeňský resort podle platného územního plánu. Pokud podmínku nedodrží, hrozí mu pokuta sto milionů korun. Kraj si také nechá až do kolaudace zástavní právo na pozemky. Podle politiků jsou to dostatečné záruky.

Problémem je zadluženost

Krajským radním se nelíbila hlavně dlouhá návratnost investice spočítaná na víc než 15 let a fakt, že by kraj měl ve společné firmě s RiseSunem jen minoritní, pětinový podíl.

Problémem je také obrovská zadluženost Thermalu, který by do společného podniku vstoupil. Musí totiž splácet úvěry od České spořitelny a kraje za 170 milionů korun, na něž nemá peníze. Dalších 99 milionů dostal jako dotaci z EU na vybudování infrastruktury.

Už jen převedení závazků do společné firmy s investorem by bylo příliš složité. „Kdyby byl Thermal bez dluhů, preferoval bych variantu společného podniku s developerem, protože můžeme mít nějakou dobu kontrolu, co se tam bude skutečně stavět,“ připustil Itterheim.

Zda bude mít RiseSun o koupi pozemků zájem, zatím není jasné. Na výstavbu lázní s krajem totiž hodně spěchal, první práce chtěl odstartovat už na jaře. „Doufám, že s projektem budeme moci začít v příštím měsíci, tedy z našeho pohledu před zahájením nového čínského roku. U nás postavíme jeden hotel kompletně se vším všudy za 152 dní,“ prohlásil Xu Jie, zástupce RiseSunu v prosinci.

Číňané nejsou nadšení

Pokud ale kraj vyhlásí veřejné nabídkové řízení na prodej pozemků, jeho výsledek bude jasný nejdříve v dubnu. „Nejsou z toho úplně nadšení, deklarovali ale zájem v budování lázní pokračovat,“ uvedl Itterheim.

Jisté tak je, že po rozhodnutí kraje se areál lázní začne kvůli administrativním záležitostem budovat až za tři roky. Dřív, už v roce 2019, by ale mohl stát menší odborný léčebný ústav, který chce postavit kraj právě z peněz utržených za pozemky. Mělo by na něj zbýt i po vyrovnání dluhů dost.

Kromě toho mají na poloostrově ze soukromých peněz vyrůst přinejmenším přírodní lázně s minimální kapacitou 240 lůžek, zařízení s tradiční čínskou medicínou, 50 apartmánů, čtyřhvězdičkový hotel se 150 pokoji, ubytování pro zaměstnance, nákupní zóna, parkoviště, restaurace a kavárny, seniorské bydlení či rehabilitační centrum pro sportovce.

Hodnota celého projektu se odhaduje kolem 1,8 miliardy korun. Zaměstnání by v resortu mělo najít asi 560 lidí a rekreovat by se mohly zároveň až dva tisíce návštěvníků.