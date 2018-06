Starosta brněnské Slatiny boural opilý. Měl jsem chuť na cigaretu, popsal

A protože mu naměřili více než jedno promile, hrozí mu podle zákona až jeden rok vězení, vysoká pokuta a ztráta řidičského průkazu až na deset let.

K nehodě došlo už v únoru, ale do tohoto pátku o ní starosta i městské vedení ČSSD mlčelo a Idese postavilo na velmi silné třetí místo brněnské kandidátky. Ve Slatině je na prvním místě. „Byl jsem rozhodnutý v případě pravomocného odsouzení věc zveřejnit,“ říká Ides.

Podle něj šlo o největší chybu jeho života. „Dodneška si sám sobě nedokážu vysvětlit, proč jsem do toho auta sedl. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale nehodu jsem měl, to nepopírám. A řekl jsem to i dopravní policii a později i kriminalistům: jsem připravený nést za ni trest,“ kaje se politik s tím, že už se snažil částečně chybu odčinit. „Věnoval jsem 50 tisíc korun na fond obětí trestných činů,“ sdělil.

V pondělí 26. února nad ránem Ides při odbočování z ulice Tilhonovy naboural do zídky a v krvi měl 1,6 promile alkoholu. „Vrátil jsem se večer unavený ze služební cesty a dal si pár skleniček. Také jsem si vzal prášek na spaní. V noci jsem se probudil a dostal chuť na cigaretu. Rozhodl jsem se, že si je koupím na pumpě. Je to kousek, nerozumím tomu, proč jsem jel autem,“ popsal Ides.

Je to pouze jednorázové selhání, uvedl šéf brněnské ČSSD

Nyní čeká, jak věc dopadne, ale nemyslí si, že by měl odstoupit z kandidátky. „Mám rozdělanou spoustu práce, kterou chci dokončit. Navíc to, co se stalo, nebylo spojené s výkonem mojí funkce a nikomu se nic nestalo. Byla to souhra nešťastných okolností. Navíc jsem informoval své stranické kolegy na městské části i předsedu strany na městě,“ doplnil.

Podobně vidí situaci i šéf brněnských sociálních demokratů Oliver Pospíšil. „Je to pouze jednorázové selhání a je vidět, že ho to velmi mrzí. Navíc je zkušený a velmi schopný politik, pro Slatinu i město Brno by byla škoda, kdyby nekandidoval. Pokud by byl pravomocně odsouzený, vrátili bychom se k tomu, ale nemyslím si, že by to znamenalo, že svoji práci dělá špatně,“ poznamenal Pospíšil.

Slatina patří mezi městské části, kde ČSSD vládne. V minulých komunálních volbách získala devět z 21 mandátů.

Jakou roli nehoda sehraje u voličů při podzimních volbách, nelze podle brněnského politologa Lubomíra Kopečka odhadnout. „Obecně lze říci, že pokud je politik hodně oblíbený, nemusí to mít na volby vliv. Ale je to případ od případu,“ oznamuje Kopeček.