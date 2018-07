Tohle už bude běžné, říká muž, který do koncertu na náměstí pustil sirénu

Do vystoupení americké hvězdy Billa Frisella se tak z jeho okna linul monotónní zvuk připomínající sirénu.

Vadí vám všechny akce na náměstí Svobody?

Nejsem proti těm, které nebudou překračovat stanovené limity. Byla tam spousta akcí bez hlasité hudby a rozhodně mi nevadily. Například slavnosti vína, kde hrála také cimbálovka.

Jazzový koncert vám evidentně vadil. Proto jste v reakci na něj pustil vlastní hudbu?

Nenazval bych to reakcí. My doma rádi posloucháme hudbu a nebylo to naposledy. Tohle už bude běžné. Když jsem obtěžován, tak si můžu ve svém bytě dělat, co chci. A nikdo nemá právo mi to zakazovat. A jestliže má někdo zakázanou produkci na náměstí Svobody, tak tam přeci nesmí hrát. A přesto hraje. Tak proč bych nemohl já.

Takže podobný scénář se dá očekávat i při dalších akcích?

Prodiskutoval jsem to se svými advokáty a samozřejmě jsme našli řešení. Bylo by však kontraproduktivní, kdybych vám ho prozradil.

Měl jste při koncertu otevřená okna?

Ne, neměl. Možná mohly být pootevřené ventilačky, ale nejsem si toho vědom. I kdyby hluk šel na ulici, tak to nevadí. A pokud to někomu vadilo, tak je mi to líto. Já bohužel musím chránit svou rodinu a sám sebe.

Přišla vám hudba z náměstí Svobody příliš hlučná?

Tam nemá být vůbec žádná produkce. Je povolená jen ta, která nepřesahuje stanovené hladiny akustického tlaku. O tom už dříve rozhodl soud.

Máte pocit, že se tak stalo?

Ano, mám to i změřené. Hluk měřím pravidelně profesionálním přístrojem, ale bohužel ve sporech to není použitelné. Sem tam tedy požádám i akreditovanou kancelář. Měření prokazují, že limity jsou překračovány. A pokud se hudba dokonce pouští přes reproduktory, tak to ani nemusíte měřit. Je i mojí povinností dodržovat stanovené limity.

A dodržel jste je?

Já jsem hladinu akustického zvuku dodržel. Nic jsem neporušil.

Podle tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky si rozsudek Ústavního soudu vykládáte špatně, protože se týká jen produkcí konaných městem a nikoliv akcí jiných pořadatelů, které povoluje Brno-střed. Co vy na to?

To je scestné. V rozhodnutí soudu stojí, že žalovaný – tedy město – je povinen zdržet se imisí ve formě hluku pocházejících z kulturních, sportovních, politických a jiných akcí pořádaných na náměstí Svobody. Brno tak má zajistit, aby se zde nekonaly žádné akce, které překračují povolenou hladinu hluku.