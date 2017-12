VIDEO: V Brně se závodí na tobogánu, nejlépe fungují lokty a paty

Akce je součástí městských Dnů sportovišť, při nichž mají lidé do vybraných areálů vstup zdarma.

V pátek dopoledne si na čas zkusila tobogán sjet dvanáctiletá Anna Marie Svobodová z Bystrce. „Chtěla jsem si to prostě vyzkoušet. Co nejvíc se nahoře odrazím od držadla a jedu,“ usmívala se po jízdě, která jí na 90metrové vodní atrakci trvala zhruba 20 vteřin.

V její soutěžní kategorii, v níž závodí děti ve věku od 10 do 13 let, je to doba průměrná. Další kategorie je pro závodníky mezi 13 až 17 lety, třetí kategorii tvoří dospělí.

„Těch se účastní zdaleka nejvíce,“ podotkl organizátor Pavel Svačina, který jízdu stopuje. Začíná v okamžiku rozjetí, o němž se dozví pomocí vysílačky od své kolegyně, končí při příjezdu do dojezdového bazénku.

Mistrovství Brna v jízdě na tobogánu začalo ve středu a končí v pátek večer. V prvních dvou dnech se zapojilo 120 návštěvníků akvaparku. Organizátoři soutěž vyhodnotí zřejmě až začátkem příštího týdne, do pátečního dopoledne však měli nejlepší zapsaný čas 12,1 vteřiny.

„Silnější lidi jsou samozřejmě ve výhodě. A ti méně silnější říkají, že se jim nejvíce osvědčilo jezdit po loktech a po patách,“ popsal Svačina.

Ve dvou se jede rychleji, ale výsledek neplatí

Pravidla jsou jednoduchá. Závodník se před sjezdem musí držet madla a počkat, až mu pořadatelé dají pokyn ke startu. Smí se jezdit jen vleže na zádech či v sedě nohama dopředu. Jezdit po břiše a hlavou dolů je zakázáno.

Pokusů mají účastníci, kolik chtějí. Takhle to několikrát za sebou zkoušeli hlavně pro svou zábavu, než že by skutečně chtěli něco vyhrát, Stanislav Martinů se svou dcerou.

„Zkusili jsme jet i ve dvou na sobě, abychom byli těžší a měli menší třecí plochu. Je to náročnější, ale čas jsme o něco snížili,“ vysvětlil taktiku Martinů. Tobogán sjeli za 15 vteřin, organizátoři jim však stejně jízdu ve dvou oficiálně nezapočítali.

Na vítěze čekají dárkové tašky, medaile a diplomy. Dny sportovišť pořádá Brno letos potřetí. Jejich cílem je lidem ukázat, jak mohou ve městě trávit volný čas.

Kromě akvaparku v Kohoutovicích vstup zdarma návštěvníkům nabídl třeba plavecký bazén a kluziště za Lužánkami nebo minigolf v Nákupním centru Královo Pole. Pro sportoviště je to navíc dobrá příležitost, jak přilákat nové zákazníky.