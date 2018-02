Úleva pro řidiče i cestující. Jízdenky na jižní Moravě půjdou platit kartou

Společnost Kordis, která v kraji zajišťuje integrovanou dopravu, vypsala padesátimilionový tendr na tisíc nových pokladen. Právě ty mají cestujícím bezhotovostní platbu umožnit.

„Teď dobíhá výběrové řízení. Pokud vše půjde hladce, někdy v letošním roce by pokladny měly být nainstalovány do autobusů a v příštím roce začít fungovat,“ nastínil mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Podle něj záleží na technických i politických rozhodnutích, jak přesně bude elektronický nákup jízdenek vypadat.

Zato jasno má náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák (ČSSD), do jehož gesce doprava spadá. V ideálním případě by podle něj cestující s řidičem vůbec nemusel od roku 2019 přijít do kontaktu. Člověk jen při každém nástupu a výstupu přiloží kartu k přístroji a na konci dne mu z účtu „zmizí“ výsledná částka.

„Chceme, aby systém dokázal efektivně vyhodnotit nejvhodnější jízdné. Když cestující bude čtyřikrát přesedat, aby se mu z karty strhl jen maximální denní limit a vyšlo ho to nastejno, jako kdyby si zakoupil celodenní jízdenku,“ vysvětlil princip Hanák.

Dopravci si tento krok pochvalují. Třeba David Grund, jenž šéfuje dopravní společnosti Tourbus, se domnívá, že elektronické odbavování nebude komfortnější jen pro cestující, ale také pro řidiče. „Vnímáme to pozitivně. Řidič už nemusí rozměňovat peníze, a vše se tak výrazně urychlí,“ podotkl.

Předplatné jízdné půjde koupit přes e-shop nejen v Brně

Stejně to má od příštího roku fungovat i v případě jednorázových jízdenek v brněnské MHD a v budoucnu rovněž u krajských vlaků. Ostatně princip „pípání“ platebními kartami zavedla už předloni Ostrava.

Co ale v hlavním městě Moravskoslezského kraje na rozdíl od Brna nemají, je možnost nahrát si na bankovní kartu předplatní jízdenku. To přitom Brno umožnilo už počátkem roku 2017 a za prvních dvanáct měsíců dopravní podnik evidoval 54 tisíc zakoupených elektronických šalinkaret. Z toho 39 tisíc ročních.

Také tato služba by se v příštím roce měla rozšířit na celou jižní Moravu. Možná dokonce i dříve než zmíněný „pípací“ systém.

„Vyřešit nákup předplatních jízdenek prostřednictvím e-shopu z pohodlí domova je pro nás teď prioritní. Pravidelní cestující, ať už jde o dojíždějící do školy, nebo do práce, tvoří 30 až 40 procent obyvatel kraje. Proto ještě než zavedeme placení kartou jednorázového jízdného, bychom rádi podchytili předplatné jízdenky,“ popsal Havlík.

Na druhou stranu připustil, že ideální by bylo dvě hlavní novinky spojit – až nové pokladny do krajských autobusů nainstalují, od toho momentu by měli mít cestující možnost zakoupit si u řidiče i bezhotovostní jednorázovou jízdenku – byť třeba zatím bez inteligentního strhnutí nejvýhodnější částky. „Od startu by tak k tomu nebyly napojené všechny další výhody, včetně větší provázanosti s brněnskou městskou dopravou,“ doplnil Havlík.

Papírové jízdné zůstává, v Brně přibudou automaty na karty

O konkrétnějším termínu než jen o roce 2019 zatím nikdo mluvit nechce. I z toho důvodu, že kraj zatím nemá zcela jasno, jak se mu podaří elektronické odbavování cestujících sjednotit právě s Brnem.

Společnost Kordis, potažmo Jihomoravský kraj, zaplatí nové pokladny z evropské dotace. K vypsání výběrového řízení jeho představitele přivedl i fakt, že současné „mašiny“ jsou zastaralé a nesplňují požadavky na digitalizaci systému.

Přibližně stovku z nich poskytne Kordis brněnskému dopravnímu podniku. „Bude se to týkat vozidel, která vyjíždějí mimo zóny 100 a 101,“ poznamenala mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. Část vozového parku je už ostatně těmito zařízeními vybavená, zbytek přístrojů dokoupí podnik ze svého.

Papírové jízdné zůstane zachováno. Zájemci nadále zakoupí předplatní kupon na výdejních místech či jednorázovou jízdenku v automatech na zastávkách.

V Brně na některých místech fungují i ty na platební karty. Dva takové jsou u hlavního nádraží, jeden na Malinovského náměstí a další u ústředního hřbitova. „Do budoucna je v plánu pořízení dalších kusů těchto automatů,“ dodala Lukšová.