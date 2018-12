Na jihu Moravy přibudou autobusové expresy, v Brně pak vozy s klimatizací

Každých třicet minut budou už od příštího pondělí mezi Brnem a Znojmem jezdit nové expresní spoje linky 108 pro všední dny. Ve směru do Brna pojedou častěji v ranních špičkách, v opačném směru poté odpoledne, kdy se lidé budou vracet z práce v krajském městě. Současné spoje mezi dvěma největšími jihomoravskými sídly jsou totiž podle společnosti Kordis, která zajišťuje veřejnou dopravu v celém kraji, příliš vytížené.

Novinky v hromadné dopravě se v brzké budoucnosti chystají také v samotném Brně.

Zdejší dopravní podnik (DPMB) rovněž chystá uvedení expresní linky, která by do poloviny roku 2019 měla začít jezdit mezi Mendlovým náměstím a Kamenným vrchem v Novém Lískovci. Na tuto trasu nezvykle vyrazí letos pořízené trolejbusy s bateriemi, které mohou jet i se staženými „tykadly“. Využijí tak o několik minut rychlejší cestu Pisáreckým tunelem, čímž se vyhnou problémovému uzlu u zastávky Anthropos.

„Nákup těchto trolejbusů byl přelom a i do budoucna chceme jít touto cestou. V příštích dvou letech nakoupíme pětadvacet dalších, což je investice přibližně za 450 milionů korun,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Nové linky MHD v Brně Od neděle 9. prosince linka P6: Hlavní nádraží – Královo Pole, nádraží

linka E63: Hlavní nádraží – Chrlice, nádraží

linka E77: Hlavní nádraží – Slatina, nádraží

linka 61: upravená trasa Soukenická – Hlavní nádraží – Dolní nádraží Do první poloviny roku 2019 Expresní linka Mendlovo náměstí – Nový Lískovec

Upravená trasa linky 65 mezi Řečkovicemi a Medlánkami

Nové trolejbusy budou delší, tedy kloubové, a v součtu s dosavadními umožní dopravnímu podniku vyřadit ty nejstarší z konce 80. a počátku 90. let. Díky tomu bude všech zhruba 150 trolejbusů v Brně nízkopodlažních, 35 z nich se záložním pohonem na baterky bude mít také klimatizaci.

Na tu se mohou lidé těšit i v nové dvacítce naftových autobusů, které do ulic vyjedou také v příštím roce. O rok později bude klimatizace rovněž v patnácti elektrobusech, které budou vůbec první v Brně.

„Připravili jsme pilotní projekt na linku 67, na jejíchž konečných zastávkách by měla být vybudována také potřebná infrastruktura,“ sdělil Havránek s tím, že celkově chce dát dopravní podnik v příštím roce na investice více než 1,3 miliardy korun.

Nechtějí dál rozkopávat ulice

V souvislosti s roční uzavírkou Zábrdovického mostu plánuje dopravní podnik rekonstrukci tratí na Cejlu a také v Bubeníčkově ulici, kde dnes žádné tramvaje nejezdí. Poté má být částečně opravena ulice Veveří od Žerotínova náměstí ke Grohově, což však nijak neomezí hromadnou dopravu, stejně jako už zahájená stavba prodloužení trolejbusové trati v Líšni. Opravovat se bude ještě trať na lince 8 v úseku Ostravská–Novolíšeňská.

Do větších akcí, které by způsobily výluky, se v DPMB pouštět nehodlají. Zaprvé čekají na nové vedení Brna a jeho představy o investicích, zadruhé v neděli začne velká vlaková výluka hlavního nádraží, kvůli níž bude dopravní podnik vypravovat speciální linky (viz box). Rozkopání ulic by už tak složitou dopravu k vlakům ještě ztížilo.

Na dvou hlavních železničních tratích vedoucích z Brna, které výluka nepostihne, se cestující mohou těšit na častější spoje.

„Na lince S2 mezi Brnem a Blanskem budou v nepracovních dnech jezdit vlaky každých 30 minut místo současného hodinového intervalu. Na lince S41 pak budou jezdit vlaky o víkendu rovněž častěji a v Moravském Krumlově od nich bude zajištěna návaznost autobusy,“ přiblížil mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík.