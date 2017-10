Ovzduší na jižní Moravě se zlepšuje, horší než auta jsou staré kotle

„Obecně lze říct, že koncentrace prašnosti postupně klesají, samozřejmě hodně závisí na meteorologických podmínkách v topné sezoně. V některých letech mohou být koncentrace vyšší než v předchozích, ale pak dojde opět k poklesu,“ uvedl meteorolog Robert Skeřil, který pracuje v oddělení ochrany a čistoty ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Klesající trend prašnosti pozorují meteorologové všude v Jihomoravském kraji s výjimkou Lovčic na Hodonínsku a Vyškova. Lovčice jsou totiž malou obcí s lokálními topeništi a ve Vyškově zase mají meteorologové stanici úplně na kraji města, kde jsou také zastoupeny zejména nečistoty z domácích kotlů a dále ze zemědělství.

„Důvodů, proč se zlepšuje kvalita ovzduší, je více. Lidé si domů kupují lepší kotle nebo přecházejí na jiné způsoby vytápění, významně přispěla i obnova vozového parku a také se stále investuje do lepších technologií v průmyslu,“ vyjmenoval Skeřil. I když tedy neustále roste automobilová doprava, neznamená to, že by se úměrně zvyšovalo i znečištění.

Aktivisté chtějí i rychlejší řešení než dostavby silnic

Se Skeřilem souhlasí i zástupci Jihomoravského kraje, kteří si právě dokument o vlivu dopravy na kvalitu ovzduší v kraji nechali u meteorologů zpracovat. I tak je na čem pracovat. Podle kraje je potřeba, aby doprava byla především co nejplynulejší.

„To znamená méně brzdění a rozjíždění. Klesají jak emise z brzdění, tak z exhalací. Rozjíždění je totiž nejnáročnější na spotřebu i emise,“ vysvětlil Tomáš Helán z odboru životního prostředí krajského úřadu.

Je proto podle něj nutné co nejdříve vybudovat hlavní dopravní tepny, které v kraji chybí, ať už je to velký brněnský okruh, obchvaty měst nebo dálnice na sever i na jih.

Kdy ale jmenované stavby budou, dnes nikdo neví. Podle Hany Chalupské ze spolku Dejchej Brno se tak musí místní politici soustředit na jiné věci.

„Než se za 30 let okruh postaví, budou lidé v Brně stále vystavení zhoršené kvalitě ovzduší z dopravy. Pokud se ho nakonec podaří dostavět, ucpe se. Když totiž dáte autům prostor, využijí ho maximálně,“ tvrdí Chalupská.

Podle ní se mají lidé motivovat k cestování hromadnou dopravou nebo má také dojít ke společnému zásobení obchodů v centru města jen několika společnými dodávkami.

Automobilová doprava ale ani není hlavním zdrojem těch nejjemnějších prachových částic v celém kraji. Naopak jsou to kotle v domácnostech, které představují zhruba třetinu těchto nečistot ve vzduchu na jihu Moravy, u silniční dopravy je to čtvrtina.

Až při součtu silniční a nesilniční dopravy se společné číslo vyšplhá na první místo. O něco horší je situace v Brně, kde je silniční doprava zodpovědná za zhruba 43 procent těchto malých prachových částic (o špatném ovzduší v Brně jsme psali také zde).

Omezení aut v centru Brna

Magistrát proto už před časem vydal Akční plán na zlepšování kvality ovzduší. Vychází však z černějších čísel, a to takových, že doprava má na svědomí přes 80 procent nečistot ve vzduchu. Tento údaj lze vyčíst i v Ročence města Brna. Tam se však počítá s daty z roku 2011, podobně jako v Programu na zlepšení kvality ovzduší v Brně vydaném v loňském roce ministerstvem životního prostředí.

„V době zpracovávání nových dokumentů byla nejnovější dostupná validovaná emisní data z roku 2011,“ obhajuje to Jarmila Krebsová z tiskového oddělení ministerstva.

Rozpor mezi materiály, které má město, a údaji meteorologů bude chtít vysvětlit i brněnský náměstek Martin Ander (Zelení). „Odbor životního prostředí musí říct, jak je to s těmi čísly, z čeho vycházejí,“ prohlásil.

Krajská čísla zatím neviděl, věří, že je hejtmanství magistrátu představí na společné schůzi koncem října. „V roce 2013 vyšla aktualizace, jak se mají v Evropské unii počítat emise,“ vysvětlil rozdílné výsledky Skeřil.

Každopádně magistrát dál plánuje postupovat podle akčního plánu a snažit se omezovat počet aut v centru Brna. „Je jich v ulicích opravdu mnoho. Pracujeme teď zrovna na materiálu, který má po vzoru slevy na šalinkartu dál motivovat lidi cestovat hromadnou dopravou,“ dodal Ander. O co by se mělo jednat, zatím nechtěl prozrazovat.