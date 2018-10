Lehčí, rychlejší, stabilnější. Gumový kajak z Břeclavi oslňuje Evropu

Člun má ve svém dnu a v sedačkách patentovaný materiál, který si Gumotex sám vyvinul a vyrobil. Ačkoliv jsou čluny jen zlomkem portfolia podniku, proslavily jej nejvíce.

„Jde o výrobek, který je vidět,“ říká František Pálka, ředitel firmy vyrábějící pryže a plasty.

Vodáci, kteří absolvovali první testovací jízdy, si pochvalovali hlavně dno člunu. Prý je tak pevné, že se tam člověk může pohodlně postavit. Znamená to, že se Thaya nedá převrhnout?

Kdo byl na vodě, ví, že převrhnout se dá všechno. Nicméně určitě zažil pocit jistoty, nebo naopak nestability, ale změřit to nejde. Každopádně jde o typ konstrukce, která je v porovnání s podobnými typy lodí výrazně stabilnější. Nyní jsme ještě ve stadiu sbírání a vyhodnocování poznatků z testování. Faktem ale je, že díky technologické novince – materiálu drop-stitch – má kajak nižší hmotnost, snáz se balí a je kompaktnější. A na vodě rychlejší.

Čím je materiál speciální?

Samotný drop-stitch jako textil se užívá řadu let, v kombinaci s PVC nánosem třeba pro paddleboardy. Velmi laicky řečeno to jsou dvě vrstvy textilu spojené mezi sebou velkým množstvím vláken v celé ploše, což při nafouknutí vytváří silnou „desku“ – její síla je dána právě délkou těchto vláken. Unikátnost našeho materiálu je v tom, že tento textil nánosujeme kaučukovou směsí. To nám následně umožňuje použít pro výrobu finálního produktu více vrstev nánosovaného textilu, tedy kombinaci drop-stitch a normálního textilu. Ve výsledku to znamená třeba větší odolnost proti prodření. Vývoj této technologie trval několik let.

František Pálka Vystudoval VUT v Brně , obor automatizace a kybernetika.

, obor automatizace a kybernetika. V Gumotexu působí s krátkou přestávkou od roku 1996. Sedm let pracoval jako elektronik pro servis strojních zařízení, rok jako hlavní energetik, jedenáct let jako technický ředitel.

s krátkou přestávkou od roku 1996. Sedm let pracoval jako elektronik pro servis strojních zařízení, rok jako hlavní energetik, jedenáct let jako technický ředitel. Ředitelem odštěpného závodu Pryže a plasty se stal před rokem.

odštěpného závodu Pryže a plasty se stal před rokem. Je mu 46 let, je ženatý a má dvě děti.

Ve světě má Gumotex jméno hlavně díky nafukovacím člunům, ty ale tvoří jen tři procenta produktů. Někteří dokonce název firmy zaměňují za název legendární nafukovací kanoe Pálava. Nemrzí vás to?

Jelikož všichni „kopeme“ za jeden tým, tak se určitě nedá mluvit o nějaké mrzutosti. Produktové portfolio naší firmy je velmi široké a každý výrobek má své opodstatnění. Samozřejmě bude všeobecně známější něco, co můžete vidět s logem firmy přímo v obchodě nebo v terénu, než komponent, který je součástí auta nebo postele.

Ostatně vaše čluny mnohokrát posloužily jako závodní plavidla na mistrovství Evropy v raftingu na divoké vodě a několikrát figurovaly i na mistrovství světa. Je to pro vás nejlepší reklama?

Určitě je krásné vidět svůj produkt při vrcholných akcích. Svým způsobem to dokládá schopnost vyvinout a vyrobit něco, co má špičkové vlastnosti. Je to tedy rozhodně jeden z významných momentů budování značky a jména Gumotex.

Čluny z břeclavského podniku byly dlouhodobě testovány také v Antarktidě. Jak uspěly v mrazivých podmínkách?

Výzkumnému programu Czech Antarctic Program jsme darovali dva čluny, menší kajaky, které vědci používali jako dopravní prostředky. Na jednom člunu jsme po několikaletém používání opravili jen drobnou oděrku a poslali ho zpět. Předpokládáme tedy, že je stále mají a stále jim dobře slouží. A my tak můžeme říct, že náš vlastní materiál obstojí i v takto náročných podmínkách.

Je pravda, že za myšlenkou vyrábět v Gumotexu nafukovací čluny stál kdysi vývoj materiálu, jenž byl pro výrobu gumových hraček příliš těžký, ale člunům na vodě to nevadilo?

Nafukovací lodě se v Gumotexu vyrábí více než 60 let. Tolik mi není, tudíž přesnou historii vzniku výroby popravdě ani neznám. Třeba se najde nějaký pamětník, který to osvětlí. Každopádně spíše než s hračkami je počátek spjatý s výrobou nafukovacích plážových lehátek. Svého času byla naše firma jejich největším výrobcem na světě a hledalo se další využití této technologie.

Největší záběr má Gumotex ve výrobě komponentů do automobilového průmyslu. Co všechno do tohoto odvětví dodáváte?

Výrobky pro automobilový průmysl tvoří zhruba dvě třetiny produkce. Jedná se především o interiérové díly na bázi PUR pěny, sluneční clony, hlavice řadicích pák, plastové komponenty a v neposlední řadě i vlastní materiál – expandovaný polypropylen. Z toho následně vyrábíme třeba výplně nárazníků. Zbylá třetina naší produkce se skládá z více odvětví – vyrábíme například nafukovací jádra pro postelové matrace, záchranné systémy, gumárenské směsi a samozřejmě už zmiňované nafukovací lodě.

Jakých ekonomických výsledků nyní dosahujete a jak se do nich promítá cena kaučuku a textilu?

Letos očekáváme tržby na úrovni 2,5 miliardy korun, což je srovnatelné s loňským rokem. Kaučuk a textily jsou jen část surovin našich výrobků, takže to nelze hodnotit pouze z pohledu těchto dvou komodit. Samozřejmě v případě závodu na zpracování gumárenských směsí a nafukovacích výrobků to jsou zásadní položky. I když v letošním roce došlo k pohybu cen, daleko složitější to bylo loni, kdy jsme se potýkali s nárůstem ceny kaučuku především v první polovině roku.

Získali jste zakázku pro automobilku Volkswagen, která představuje dodávku více než deseti milionů kusů slunečních clon. Jde o váš nejobjemnější automobilový projekt v historii a největší investiční akci?

Určitě ne, pokud se bavíme o celé, tedy téměř sedmdesátileté historii. Ale pokud pohled zkrátíme, řekněme na 20 let, můžeme mluvit o projektu, který je co do objemu obchodu i co do výšky investice jedním ze tří nejvýznamnějších.

Vyžádá si tedy zakázka vyšší míru automatizace a robotizace v břeclavském podniku?

Rozhodně, každá nová investice vykazuje vyšší míru automatizace. Ve firmě řídíme projekty pro zvyšování efektivity průběžně, robotizujeme a automatizujeme tedy i jiná pracoviště. Kritériem je jak efektivita procesu, jeho bezpečnost, tak i samotná finanční efektivita investice.

Oproti tomu stále platí, že každý nafukovací člun je kompletovaný ručně, bez přítomnosti jakýchkoliv strojů?

Samotná kompletace člunů je skutečně čistě ruční práce, automatizace ani stroje zde prakticky nevyužíváme. Ostatně zatím ani nejsou technologie, které by to umožnily. Nicméně, jelikož si vyrábíme člunové materiály sami, je před kompletací ještě spousta kroků, ve kterých se samozřejmě významně využívá strojního zařízení s různým stupněm automatizace.

Kolik zboží vyrábíte na sklad a kolik na zahraniční trhy?

Na vývoz jde asi 70 procent naší celkové produkce. Kromě USA patří mezi hlavní vývozní země Německo, Francie, Anglie, tedy obecně Evropská unie. Pokud jde o skladové zásoby, bez těch se nelze obejít, přičemž jiný režim platí pro výrobky pro automobilový průmysl a jiný například pro lodě, kde je prodej výrazně sezonní a před sezonou je potřeba sklady naplnit. Naopak u záchranných systémů nebo automatizačních strojů je to v drtivé většině zakázková výroba.