Radnice chce jeřábem přesunout kapličku, dálnice by ji jinak odřízla

Kaplička, jež je postavená ve stejném stylu jako známý cihlový kostel v Poštorné a zároveň je orientačním bodem mnoha řidičů na cestě z Břeclavi do Hodonína, už zoufale potřebuje opravu. A obec by do ní ráda investovala.

Zvažuje však, zda to vůbec stojí za to. Sakrální stavba se totiž nachází uprostřed pole, v místech, kudy má v budoucnu vést dálnice D55. Lidem by se tak k ní jednou provždy odřízl přístup. „Pokud už máme investovat do její opravy, chceme, aby to mělo smysl,“ poznamenal starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (TOP 09).

Právě proto padl nápad na přestěhování. Jelikož rozebrat a znovu postavit nejde, měla by se kaple díky jeřábu přesunout vcelku.

„Technicky to příliš složité není. Odkopou se základy, kolem kapličky se postaví železná klec, zpevní se zevnitř a pak už se nabere jeřábem, převeze na valníku a položí na nové základy,“ vysvětlil starosta.

Kaple kdysi stávala na cestě do nedalekého Josefova. Ta ale dávno zanikla. Jako ideální místo by se tak jevila současná trasa k Prušánkám a dále právě k Josefovu, kde obec plánuje i novou cyklostezku. Zda k tomu dojde, bude záviset na ochotě zastupitelů uvolnit na přesun kaple více než půl milionu korun.

Restaurátor František Pavúček z Nejdku u Lednice tvrdí, že odborníci dnes umějí přestěhovat takřka cokoli. „Ovšem nejde o levnou záležitost a vyžaduje to přípravné práce většího charakteru,“ podotkl.

Sám takto přesunoval například boží muka v Brně-Bosonohách. Vysokou stavbu trojúhelníkového půdorysu musel rozdělit na dvě části, podebrat, pro stěhování připravit plochu z panelů a pomocí jeřábu ji po ní pomalu posunovat.

„Třeba v Egyptě při stavbě průplavu ale stěhovali celý chrám. Je zajímavé, že dnes na celém světě neexistují stroje, které by ty obří bloky zvedly. Firma, která to prováděla, je musela rozřezat na menší a poté skládat zpátky,“ poznamenal.

Kapličku ve Strážnici rozeberou a cihlu po cihle postaví znovu

Stěhovat se bude i památkově chráněná kaplička Všech svatých ve Strážnici, do níž před dvěma lety naboural řidič kamionu a poničil ji.

Řidič kamionu zničil jednu z dominant Strážnice. Vjel do města i přes zákaz (10. 11. 2015).

Jednu z dominant města lidé nově najdou zhruba o 35 metrů dál. Tentokrát ale bude stěhování mnohem snazší. Původní kapličku totiž rozeberou na cihlu a na novém místě postaví úplně znovu.

„Památkáři nám obnovu na původním místě odsouhlasili, ale zamítla to policie i Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka, kde kaplička stála, je frekventovaná a ne úplně bezpečná,“ vysvětlil místostarosta Strážnice Walter Bartoš (ODS).

Přesun kaple vyvolal ve městě značnou nevoli. Místní kvůli tomu požadovali i obecní referendum. To ale podle Bartoše není ze zákona možné.