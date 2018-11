Není neobvyklé, že zastupitelé rezignují, říká „nechtěný“ místostarosta

I proto byl Karel Podzimek mladší jediný ze staronových představitelů města, proti kterým se minulý týden při jmenování zvedl odpor opozice.

Zastupitelé z hnutí Pro Znojmo hlasovali proti vám jako jedinému členovi vedení města, protože jim vadí podle nich účelové odstoupení dvou zastupitelů za ODS. Považujete svůj mandát přesto za silný?

Na důvody vzdání se mandátu se prosím zeptejte konkrétních zastupitelů, je to jejich osobní rozhodnutí. Pokud se podíváte do historie znojemské komunální politiky, tak to není neobvyklý jev, že někteří zastupitelé rezignují. Získal jsem přes dvacet hlasů v jednatřicetičlenném zastupitelstvu, to je rozhodně nezpochybnitelný a silný mandát.

Po svém zvolení jste řekl, že ty, co vás nezvolili, přesvědčíte svou prací. Že kdokoliv za vámi může přijít a budete s ním diskutovat. Proč tedy neodpovídáte lidem v diskusích na Facebooku na oficiálním profilu ODS? Neodpovídáte voličům, kteří mluví o podrazu, nalomení dobrého jména ODS nebo výsměchu voličům.

Ano, rád budu s kýmkoliv diskutovat tváří v tvář. Když se podíváte do zmiňované diskuse, tak je tam většina anonymních profilů. Když s lidmi mluvím osobně, nemají s tím problém.

Na ustavujícím zastupitelstvu se také volilo vedení kontrolního a finančního výboru a oba jako předsedkyně ovládly členky SPD. Máme tedy očekávat tichou podporu koalici od této strany? Proč se předsedou kontrolního výboru nestal člen nejsilnější opoziční strany, jak to bývá zvykem?

Na to se ptejte prosím členů nejsilnější opoziční strany, zda se snažili vyjednat podporu a předkládali nějaké vize fungování. Mimochodem nejsilnější opoziční strana má v každém výboru dva členy a ti byli zvoleni hlasy SPD a KSČM. Je to jasný dvojí metr ze strany opozice.

Jak moc se vám zvolením do funkce místostarosty změní život? Co vím, tak dosud jste se živil jako podnikatel na Vranovské přehradě. Tyhle aktivity teď musíte opustit.

Přiznávám, že je to zásadní změna, ale jako člověk, který jde z byznysu, mám rád nové výzvy. Podnikání na Vranovské přehradě převezme můj bratr a moje rodina.

Kdybyste měl zmínit jednu prioritu, kterou chcete ze své funkce prosadit, co by to bylo?

Určitě je to řešení dopravní situace.

A jaké priority chce ODS prosadit do programového prohlášení? Stačí tři.

Parkování, centrální web pro sportoviště a zatřetí investice do infrastruktury.

Program ODS mi přijde dost levicový, mluvili jste v něm o startovacím bydlení pro mladé, dostatku vyžití pro seniory, zařízení pro rodiny s dětmi... Zároveň se kuloáry nesla informace, že jste s ČSSD byli domluvení na koalici dlouho dopředu. Nesouvisí tyto dvě věci?

Zaprvé řešit sociální problémy ve společnosti není levicové ani pravicové. Je to naše obecná povinnost. Zadruhé jakékoliv spekulace v tomto ohledu odmítám. Celá konstrukce s levicovým programem je nesmyslná.

V minulých volbách jste se stal zastupitelem a předsedou strategického výboru. Opozice vás kritizovala, že jste ve výboru nepracoval. Můžete tedy zmínit nějaký svůj nápad, úspěch, zásluhu v této funkci?

Koordinoval jsem například jednání o budoucnosti vysokého školství ve Znojmě, řešili jsme také oživení adventních trhů a prosazování záměru umístění umělého kluziště.

ODS byla ve Znojmě naposledy v nejužším vedení radnice se svým starostou Petrem Nezvedou, který byl zvolen v prosinci 2006. Po korupční aféře okolo někdejšího tajemníka radnice Vladimíra Krejčíře však strana ztratila voliče a v roce 2010 odešla do opozice. Jaká byla ODS tehdy a jaká je dnes?

ODS se změnila. Je u nás spousta nových a kvalifikovaných lidí. Věřím, že odpovědnost za řízení města uneseme se ctí.