Starostové 23 obcí a tisíc dalších lidí bojuje proti kasinu v Holubicích

V bývalém autoservisu u silnice z Brna na Vyškov chce společnost European Data Project vybudovat kasino. Z obecního úřadu Holubic, na jejichž katastru pozemek leží, zněl dosud souhlas.

Do rozpočtu by totiž za provoz kasina připlulo až 20 milionů korun ročně, od obce by přitom bylo bezpečně oddělené dálnicí D1. Mezi lidmi v okolí ale plán vzbudil nervozitu.

Vznikla petice, kterou podepsalo 23 starostů z okolních obcí, dalších tisíc lidí písemně a 350 elektronicky. „Připojilo se i 120 obyvatel samotných Holubic, jež mají zhruba 1 100 obyvatel,“ řekl jeden z iniciátorů, velatický starosta Jan Grolich (KDU-ČSL).

Lidé chtějí o kasinu diskutovat se zastupiteli

Od holubického starosty Stanislava Přibyla (nez.) má přislíbeno, že se petice bude projednávat na zasedání zastupitelstva 30. srpna. Proti kasinu se postavili i okolní faráři a důvodem odmítání jsou negativní společenské jevy spojené s hráčstvím. Tedy například to, že někteří místní mohou propadnout závislosti na hazardu, zadluží se, rozpadnou se jim rodiny a začnou krást.

„Uvidíme, jak bude projednání a reakce holubických zastupitelů vypadat. Většina byla pro. Nyní si nemyslím, že by záměr přehodnotili. Ale věřím, že je to donutí aspoň k tomu, aby zveřejnili smlouvy a prodiskutovali záměr s občany. Ti jsou podle nás bez informací, protože někteří si při seznámení s peticí mysleli, že tento záměr padl,“ řekl Grolich.

Zda ještě budou iniciátoři petice více mluvit s obyvateli Holubic a zahájí informační kampaň, záleží podle Grolicha na tom, jak dopadne jednání zastupitelstva. „Také je otázka, jak dopadnou komunální volby a jak se případně změní názory v zastupitelstvu,“ dodal.

Obec musí ještě provést dílčí změnu územního plánu, o kterou již dříve zažádala. Už teď je jasné, že to nelze stihnout do voleb. Vedení Holubic si slibuje od finančního příspěvku možnost zvelebování obce.

„Kasino se stalo pro určitou vrstvu společnosti součástí životního stylu a zákon o hazardu provozovatele poměrně výrazně omezuje. Strach z toho nemáme,“ uzavřel starosta Přibyl.