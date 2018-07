Filmaři proměnili káznici na sirotčinec, Marhoula zaujala pochmurnost

Bývalá káznice na Cejlu se minulý týden na čtyři dny proměnila pod rukama filmového štábu v sirotčinec z druhé světové války. Režisér Václav Marhoul si i díky dotaci z Jihomoravského filmového fondu vybral lokalitu v Brně pro devět scén z dlouho chystaného snímku Nabarvené ptáče.

Film ztvárněný podle knižní adaptace od polského autora Jerzyho Kosińského připravuje režisér Marhoul už deset let. Příběh mapuje kroky malého židovského chlapce, který za války bojuje o přežití na středoevropském venkově.

Historický objekt Marhoula zaujal právě svou pochmurností, která dobře sedí k tematice snímku. „Káznice na mě silně zapůsobila. Prostory jsou zajímavé a zároveň velmi smutné, což se mi do filmu vyloženě hodí,“ objasňuje režisér.

Pří výběru místa ještě netušil, že v 18. století káznice v Zábrdovicích opravdu na několik let sloužila jako domov sirotkům přesunutým z Olomouce. Až do 50. let minulého století pak zchátralá budova fungovala jako věznice. V průběhu historie zde byli vězněni i mnozí spisovatelé, například Petr Bezruč nebo Jan Zahradníček. „Filmaři si už před natáčením prostory upravovali a dekorovali,“ podotýká Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.

Když se člověk zamiluje, vydrží všechno, říká Marhoul o předloze

Na scéně se představil hlavní hrdina – desetiletý Petr Kotlár – a jeho herecký otec Petr Vaněk. Kotlár se díky dlouhému natáčení podle Marhoula mění ve zkušeného herce. „Po roce a půl se s ním pracuje moc pěkně. Už ví, jak to chodí před kamerou a co se po něm chce,“ pochvaluje si režisér.

Těžkou tematiku prý dětský herec snáší dobře. „Žije si ve svém světě, často ani neví, co se přesně točí,“ směje se. Sám Marhoul tvrdí, že i po deseti letech díky lásce k předloze nachází sílu se s depresivní tematikou potýkat. „Je to jako se ženskou. Když se člověk zamiluje, tak vydrží všechno a rád,“ připodobňuje režisér.

Natáčení v Brně završila scéna se zhruba čtyřiceti sirotky. „Obsadili jsme děti z okolí, které hrají v divadelních kroužcích,“ vysvětlil Jakub Slabák, který má na starosti casting a koordinaci komparzu.

S rozpočtem 166 milionů se Nabarvené ptáče zařadí po bok nejnákladnějších českých filmů Bathory a Tmavomodrého světa. V černobílém snímku zazáří také zahraniční hvězdy Harvey Keitel nebo Stellan Skarsgard, kteří však do Brna nezavítali.

Při natáčení se prý potýkali hlavně s těžkými dialogy. Ačkoliv jich podle Marhoula ve filmu bude minimum, jsou v češtině, ruštině, ale také novoslověnštině – uměle vytvořeném jazyce. V předmluvě knihy totiž Kosiński popisuje, že se příběh odehrává na východoevropském venkově, kde se mluví podivným nářečím. Proto dal Marhoul přednost nově vzniklému dialektu.

Poslední klapka filmu, který se natáčel mimo jiné i na Ukrajině, v Polsku a na Slovensku, padne na začátku července v Kácově na Kutnohorsku. Čeští diváci se mohou na premiéru těšit v září příštího roku.