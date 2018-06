Oblíbená keltská osada roky chátrá, změní se na odpočinkovou zónu

Čtyři roky slibovalo zlepšení sdružení Keltoi, které získalo osadu do nájmu. Turistickou atrakci už ale neoživilo, a tak mu v květnu 2016 město vypovědělo nájem. Od té doby turisty dříve tak vyhledávané místo chátrá.

„Všechno už se muselo zbořit, dnes už tam nic není,“ říká starosta Letovic Vladimír Stejskal (ODS).

Radnice s někdejší keltskou osadou má své plány a v hrubých rysech už je načrtnuta i studie jejího využití. Z bývalého skanzenu by měla být relaxační zóna. Mluví se o ní už od doby, co město vypovědělo sdružení Keltoi nájem. Přesto se v lokalitě dodnes nic nezačalo dít.

„V Letovicích máme totiž na starosti důležitější věci, než je tento areál. Věřím však, že příští rok by se mohlo začít stavět a za dva roky by se mohl začít areál využívat,“ tvrdí letovický starosta.

Navíc možná ve větším, než si dosud vedení Letovic představovalo. Počítalo jen s územím po keltské osadě, nově se mu ale otevřela možnost celou plochu zdvojnásobit.

Obdrželo totiž nabídku firmy Papírny Brno, která ve městě dříve měla svůj provoz, k odkupu dvou pozemků sousedících s areálem bývalého Isarna o výměře přes sedmnáct tisíc metrů čtverečních.

Radnice má na parcely, z většiny zarostlé stromy, předkupní právo. O odkupu už minulý týden jednali letovičtí zastupitelé. Konkrétně ale nerozhodli. „Zatím jsme odkup neschválili, bude se řešit cena,“ řekl jen stručně starosta.

Zastupitelé zatím pověřili vedení města dalším vyjednáváním. Možný odkup pozemků se bude určitě ještě řešit do nadcházejících komunálních voleb.



Ve hře je i možnost, že by město předkupního práva nevyužilo a přenechalo pozemky dalšímu zájemci.

Vážný zájem o ně totiž má také podnikatel Petr Novotný z nedaleké Vranové. Podobně jako město by v místě chtěl vybudovat sportovně-kulturní relaxační centrum. „Nic jiného tam z hlediska územního plánu ani nemůže být,“ vysvětlil Novotný.

Isarno? Na posledním místě

Zastupitelům na posledním zasedání představil svůj záměr zatím v hrubých obrysech. Co přesně by v areálu stavěl, chce konkretizovat až v září, kdy se zastupitelé sejdou znovu.



„Do té doby ale své záměry nechci medializovat. Je teď na městě, jak se zachová,“ řekl Novotný. Nebrání se ani možnosti, že by koupil i pozemky po bývalém Isarnu. „Naskytuje se tato možnost,“ doplnil jen stručně.

Opoziční zastupitel Jaroslav Chloupek (za STAN) by byl nejraději, kdyby město parcely přenechalo Petru Novotnému nebo mu je vzápětí přeprodalo.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

„Osobně si myslím, že by město ty pozemky kupovat nemuselo. Navíc Letovice teď mají tolik priorit, že i samotné Isarno je až tak na desátém místě,“ prohlásil zastupitel.

Postup letovické radnice ale na druhou stranu také kritizuje. Tvrdí, že se za čtyři roky volebního období dodnes nerozhoupala s celým areálem po keltské osadě nějak naložit.

Prioritou by naopak areál měl být podle další opoziční zastupitelky Daniely Ottové (ČSSD). „V současné době na to peníze sice nejsou, město má spoustu dalších investic, ale v místě je mrtvo. V Boskovicích nebo Blansku se něco děje, u nás nic. Jsme jen větší vesnice,“ míní.



Sám starosta o záměrech stále mluví jen obecně jako o relaxační zóně. Podle svých slov zatím nemá ani konkrétní seznam atrakcí či sportovišť, protože o tom stále nerozhodla ani rada, ani zastupitelé. S potenciálním odkupem nevylučuje, že se vše ještě změní. I proto, že je plán zatím jen v hrubých obrysech.