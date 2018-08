Do Kleinova paláce jsme dali stovky milionů, brání se výpovědi nájemce

Ve smlouvě s bankou Crédit Lyonnais Bank, která si dům v roce 1994 pronajala, byla podmínka, že nájemce budovu kompletně zrekonstruuje a na oplátku nebude 40 let městu platit nájem. Současnému vedení Brna ale nevadí jen to, že nemá z domu žádné peníze, zpochybňuje také, že se vůbec smlouva naplnila.

Realitní společnost CL Equipment and Real Estate Leasing, která nájemní smlouvu od banky převzala, tvrdí, že podmínky plní a není důvod nic vypovídat.

„Je zvláštní, že 24 let to nikomu nevadilo a najednou s tím město vystoupilo. Zatím se na nás ale s žádným návrhem neobrátilo. Netušíme, o čem bychom měli jednat a jaké jsou motivy města,“ poznamenal zástupce firmy Libor Baroň z realitní společnosti CL Equipment and Real Estate Leasing.

Podle něj byl právě díky dlouhodobému nájmu dům zachráněn. „Crédit Lyonnais Bank vyhrála v řádném výběrovém řízení a dům zrekonstruovala v termínu. Byl ve velmi špatném stavu, zatékalo do něj a hrozila mu demolice a město na opravu nemělo,“ popsal Baroň.

Doplnil, že dům byl opraven velmi kvalitně a pod dohledem památkářů. „Dokonce o tom vydali brožurku. Dodnes platí za jednu z nejlépe zrekonstruovaných historických budov ve městě,“ podotkl.

Město je připravené jít k soudu

Podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO) si ale peníze vložené do rekonstrukce firma dávno „odbydlela“.

„Když vezmeme, že nájem byl určený na 15 milionů korun, musela by rekonstrukce stát 600 milionů. To neproběhlo a my nyní chceme, aby smlouva byla ukončena,“ uvedl již dříve Vokřál. Město bude chtít doložit, kolik opravy stály.

Podle Baroně ale částka ve smlouvě nebyla nijak specifikovaná. „Do opravy jsme dali několik stovek milionů korun, což byly v tehdejší době obrovské peníze. Smlouva byla uzavřena na 90 let, aby měla banka nějakou jistotu. Zároveň bylo její součástí i to, že pokud by město chtělo palác prodat, bude mít banka předkupní právo,“ poznamenal Baroň.

Město ale palác prodat nechce a je ochotné spor hnát až k soudu. Stejně tak se ale chce bránit i nájemce. Smlouva vyplula na světlo poté, co si město nechalo vypracovat znalecké posudky na domy, které by směnou mohlo nabídnout podnikateli Liboru Procházkovi za to, že odejde z městských pozemků za Lužánkami, na nichž má stavby.

Další pronajímaná budova, která se v této souvislosti dostala do centra pozornosti, je letohrádek s restaurací Hlídka 2 pod Špilberkem. Město ho v roce 2000 pronajalo společnosti Unispo na 38 let. V tomto případě magistrátu utíkají „jen“ desítky tisíc korun ročně. Přesto chce smlouvu vypovědět a domluvit se na novém nájemném.