Noví vládci nad Brnem si rozdělili funkce, už jsou známí všichni radní

ODS bude mít primátorku Markétu Vaňkovou a jejího náměstka Roberta Kerndla. Dalšími radními budou David Grund a Petr Kratochvíl. Občanští demokraté budou mít na starost dopravu, investice, sociální péči, marketing a zahraniční vztahy.

Dopravu bude mít v péči Kratochvíl, investice Grund. Kromě toho bude mít ODS uvolněnou, tedy placenou zastupitelku pro oblast marketingu a cestovního ruchu, a to Kristýnu Švarcovou.

„Protože jsme akcentovali dopravu, jsme rádi, že bude v naší gesci. Zavedeme například koordinátora oprav a uzavírek,“ oznámila Vaňková. Jako úplně první věc však chce řešit rezidentní parkování.

KDU-ČSL obsadí pozici prvního náměstka, kterým opět bude Petr Hladík. „Koaliční smlouva je postavená hodně rozvojově, cílem tohoto vedení města je dál investovat v dopravě i ve zdravotní a bytové oblasti,“ řekl Hladík.

Lidovci s celkem třemi členy v radě dostanou na starost školství a sport, životní prostředí, zdravotnictví a územní plán. O školství a sport se bude starat radní Jaroslav Suchý, o územní plánování Filip Chvátal.

Nejlépe z povolebního vyjednávání vyšli Piráti. Z šesti jejich zastupitelů budou mít čtyři placenou funkci. Zatímco v první vyjednávané koalici vedené ještě vítězem voleb, hnutím ANO, neměli být v radě vůbec, jednání s novou sestavou v čele s ODS začínali na dvou postech v radě. Nakonec budou mít tři radní a jednoho uvolněného zastupitele.

„Měli jsme hlavně zájem o gesce chytrého města a participace, o kulturu a informační technologie,“ uvedl lídr Pirátů Tomáš Koláčný. Kulturu bude mít na starosti dvojka kandidátky Markéta Gregorová, majetek Róbert Čuma. Uvolněným zastupitelem pro informační technologie bude Ondřej Kotas.

Sociální demokraté, kteří mají jen pět zastupitelů, budou mít náměstka pro bydlení a správu majetku města. Stane se jím Oliver Pospíšil, který byl ve stejné funkci osm let v letech 2006–2014. Uvolněnou předsedkyní finančního výboru by se měla stát Andrea Pazderová z ODS.

S podpisem se čeká na Piráty

Samotnou koaliční smlouvu by chtěly strany podepisovat příští středu. Musí se totiž počkat na rozhodnutí městské organizace brněnských Pirátů, která bude do neděle vést diskusi o návrhu koaliční smlouvy a pak hlasovat, zda do koalice vstoupí. Pomoct jim v tom měla podrobná analýza, kterou dostali v pondělí.

„Věnovala se důvěryhodnosti lidí v užším vedení města. Zopakovala informace, které už zazněly v médiích, a my ji vnímáme jako podklad, na jehož základě chceme pokračovat v dohledu nad transparentním řízením města. Potenciální střety zájmů jsme konzultovali s koaličními partnery a předpokládáme, že budou zohledněny v personálních nominacích,“ popsal Koláčný.

Už dříve prohlásil, že pro něj bude nepřekročitelná spolupráce se stíhaným politikem či člověkem s korupční minulostí. Nikdo takový však ve vedení města nebude.

Na střet zájmů budeme myslet, ujišťuje ODS

Právě kvůli možnému střetu zájmů přišel o místo náměstka pro dopravu David Grund (ODS), který byl na druhém místě kandidátky. Jeho rodina totiž spoluvlastní autobusové nádraží Zvonařka a pozemky v Jižním centru, on sám je pak dopravním ředitelem Tourbusu.

„Hovořil jsem s ním a nemá ambici být radním pro dopravu ani být členem komise územního rozvoje. Na možný střet zájmů určitě budeme myslet,“ ujistil Kerndl před tím, než byly Grundovi svěřeny investice.

Samotný návrh koaliční smlouvy, který má 16 stran, navazuje na to, co nastartovalo odcházející vedení města. Brňané se tak mohou těšit na masivní výstavbu bytů pro mladé rodiny a seniory, další bazén za Lužánkami, hokejový stadion na výstavišti či velodrom v Komárově. Mezi prioritami však chybí stavba fotbalové arény za Lužánkami.

Sociálním demokratům se podařilo prosadit zrušení plateb za odpady pro seniory nad 70 let, naopak ODS musela částečně ustoupit od svého slibu obnovení privatizace městských bytů. Piráti chtějí prosadit změnu přidělování pronájmů obecních bytů.

„Brno se bude v následujících letech rozvíjet správným směrem,“ prohlásila Vaňková.