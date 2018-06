V Kobylí se před exekutory zabarikádoval ozbrojený muž, vyvedla jej policie

Jeden ze sousedů uvedl, že slyšel detonaci či střelbu. Tuto informaci policejní mluvčí Kamila Haraštová nepotvrdila.

Podle ní k rodinnému domu v Kobylí dorazili kolem 9. hodiny ráno exekutoři spolu s policisty, protože už dříve nastaly s mužem žijícím uvnitř problémy.

„Muž i s manželkou se v domě zabarikádovali a odmítli vyjít. Muž na policisty mířil zbraní,“ sdělila Haraštová.

Na místo přijel policejní vyjednavač, zhruba hodinový pokus o domluvu s dvojicí uvnitř však byl neúspěšný. K domu proto přilétla vrtulníkem zásahová jednotka.

„Zásahovka vnikla do domu a dvojici zajistila. Zásah byl rychlý a profesionální. Střelnou zbraní nikdo zraněn nebyl, ale muž byl odvezen na ošetření,“ přiblížila Haraštová.

Záchranáři na místo vyslali tři posádky. „Ošetřili jsme dvě zraněné osoby, následně jsme jednu odeslali do břeclavské nemocnice. Mohu potvrdit, ze nebyl zraněn žádný policista,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Je to problémová rodina, tvrdí sousedé

V domě nyní pracuje pyrotechnik, který zjišťuje, zda uvnitř nejsou další zbraně a výbušniny. Panuje také podezření na únik plynu, okolí domu je proto uzavřeno.

„V domě žije - jak se říká - nepřizpůsobivá rodina. Měl jsem zrovna po noční, když mě vzbudil chaos na ulici,“ popsal redaktorce MF DNES soused Petr Vajbar. Policie jej před zásahem odehnala od okna, takže samotnou akci neviděl. „Ale byl to šrumec,“ poznamenal s tím, že slyšel detonaci či střelbu.

„Policie tady není poprvé. Je to problémová rodina. Neplatili elektřinu a plyn. Věčně jim to odpojovali a zase zapojovali. Nejsou z Kobylí, přistěhovali se, ale už je to řadu let,“ prozradil další ze sousedů, který si nepřál uvést jméno.