Radši arénu na výstavišti než iluzi Lužánek, říká brněnský šéf Zábranský

Modernější a důstojnější domov než stárnoucí DRFG Arenu vyhlíží Kometa i její příznivci už dlouho. Přelomové však je, že Zábranský vidí zaslíbené místo pro svůj klub u výstaviště, kde jej v pondělí načrtl také primátor Petr Vokřál (ANO). „Pokud se budeme upínat na Lužánky, tak tu za pět let můžeme sedět znovu bez stadionu,“ říká Zábranský.

Hala v místě současného velodromu se vám zamlouvá?

První jednání o tom jsme vedli už před jedenácti lety a byli jsme tenkrát docela daleko. Nedopadlo to, ale velodrom byl ve hře celou dobu. Já jsem chtěl tomuto projektu pomoct a chtěl bych, aby Kometa byla pro město férovým partnerem. Proto jsme nechali vypracovat studie, které nás stály zhruba dva a půl milionu korun. Jsem hrozně rád, že se řeší takzvaný plán B, protože Lužánky dopadají, jak dopadají. Já samozřejmě neříkám, že by Lužánky z našeho pohledu měly být uzavřená kapitola, ale pakliže se jednání vedou takhle dlouho, tak jako manažeři musíme mít i jiné plány.

Lužánky jsou však pro brněnský sport srdečním místem. Bylo těžké vzdát se vidiny návratu?

Má to dvě roviny. Mě tam pan Bubník učil střílet, na malém kluzišti za Lužánkami jsem se učil bruslit a začínala tam moje kariéra, takže k tomu mám jasný vztah. Na druhou stranu můj syn zná Lužánky jen z mého vyprávění. Tvrdím, že pokud máme možnost udělat něco pro naše děti a budoucnost, nesmíme lpět na tom, co jsme si vysnili. A myslím si, že mladší generace k Lužánkám takový vztah nemá.

Podle čeho tak soudíte?

Založili jsme nadaci Nový zimák za Lužánky a odezva byla katastrofální. Když jsme zavedli na zápasech loterii 50/50 a překlopili jsme její výtěžek na nadaci za Lužánky, tak nám o padesát procent poklesla prodejnost tiketů. Když jsme to překlopili zpět na pomoc dětem, prodejnost okamžitě zase stoupla. Není to babrání se v historii, ale o budoucnosti. Můžeme na tribuně zpívat, že až nám vyjdou všechny tikety, postavíme nový stadion, ale já jsem moc přispěvovatelů na účtu nadačního fondu stadionu za Lužánkami neviděl. Stavím se k tomu naprosto racionálně. Když to nejde, tak to nejde a půjdeme radši jinou cestou.

To znamená mít radši za čtyři roky halu na výstavišti než se držet iluze Lužánek?

Za mě jednoznačně. Pokud máme posunout Kometu dál, potřebujeme nový stadion, abychom přivedli víc dětí do hlediště, abychom s nimi mohli víc pracovat, abychom měli kulturnější prostředí. Máme obrovskou poptávku po skyboxech. Máme marketing zaměřený na děti, a ty na stání nedostanete. Ale není to jen o Kometě. Ze všech studií vychází, že bychom v multifunkční hale využívali 60 procent času a zbylých 40 by patřilo kultuře.

Hala za Lužánkami už měla své plány. U výstaviště by vypadala podobně?

Všechno se směřovalo k Lužánkám, teď je to trošku nová situace a nechci se pouštět do podrobnějších debat. Ale musíme se držet hlavního tématu a tím je kapacita 12 tisíc míst nebo víc. Pokud chceme udržet kotel na stání aspoň na dvou tisících lidech, tak pro mezinárodní akce potřebujeme deset tisíc a víc na sezení. Ze všeho nám vychází, že pro Brno by to bylo ideální.

Nebojíte se, že se nyní z radnice jedná jen o předvolební slib?

To je politika, do které nemluvím. Já s politiky jednám napříč všemi stranami. Když jsem nechal vypracovat studie, obešel jsem zástupce všech stran a ani jednou jsem neslyšel, že je to blbost a raději budou stavět nové divadlo. Naopak zaznívalo, že multifunkční arénu potřebujeme. Mě už to stálo strašnou spoustu sil, energie i peněz a já nemám ve zvyku uhýbat. Nevěřím, že by to měl být jen předvolební slib, protože v tuhle chvíli je Kometa tak silná, že něco jí jen naslibovat a nesplnit by byla sebevražda.

Jaká je odezva fanoušků?

Sami jsme byli překvapení, že reakce jsou hlavně ve stylu: už nekecejte a konečně něco postavte. Kde to bude, je úplně jedno. A myslím, že se všichni shodneme, že taková aréna našemu městu chybí. Nemůžou tady být například velké koncerty, což víme, protože provozujeme DRFG Arenu. Máme obrovskou poptávku, ale vždycky ztroskotáme na tom, že něco nemůžeme nabídnout. Buď je to kapacita, nebo ozvučení, nebo zázemí. Polovina kulturních akcí se přestěhuje do Prahy, Bratislavy nebo Vídně, protože tu nemáme zázemí. A my ho nemáme proto, že nejednáme. Teď se jenom bojuje, bojuje, ale o nic. Někdy je lepší udělat dva kroky dozadu, abychom udělali tři dopředu.

Co na tenhle postoj říká fotbalová Zbrojovka, která si také za Lužánkami vysnila nový stadion?

Řeknu to natvrdo: fotbal si jde od začátku svou cestou. Koneckonců, když dělal (Petr) Švancara svou akci za Lužánkami, tak to bylo v podstatě bez Zbrojovky, jenom s Kometou, protože jsem chtěl, abychom na tom nějak kooperovali. Švancara se to tenkrát rozhodl dělat pro sebe a pro ostatní, Zbrojovka nebyla přizvána ani na samotné utkání, které mohlo skončit katastrofálně, kdybychom „nezabrali šponu“ v otázce bezpečnosti. My jsme pak řekli, že uděláme Hokejové hry, ať tu myšlenku podpoříme. Ale v tomhle směru jsme se Zbrojovkou nikdy nejednali součinně. Nabízel jsem, ať založíme společnou akciovku, která by provozovala oba stadiony, ale nikdy to nebylo podpořeno. Teď naprosto otevřeně říkám, že fotbal mě nezajímá a budu se dívat jenom na Kometu a multifunkční arénu. Nemůžu pořád chodit a nabízet pomoc. Už je to za hranou.