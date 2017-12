Kometa naděluje. Fanoušci pojedou na Spartu vlakem společně s hokejisty

Dopravní omezení při odjezdu Kometa expresu V ulici Poříčí bude v pátek od 10.45 do 12.15 omezena autobusová doprava . Linka číslo 44 pojede z Mendlova náměstí na Křídlovickou odklonem a na Poříčí bude přeložena zastávka linky 84.

Od 11.15 do 11.45, kdy budou fanoušci u DRFG Areny nastupovat do vlaku, musí s omezením na Poříčí počítat i řidiči . Ve směru od Zvonařky se bude jezdit jednosměrně a provoz bude převeden do protisměru. Ve směru od výstaviště řidiči využijí objízdnou trasu přes Vídeňskou, Jihlavskou a Heršpickou ulici.

Během odjezdu bude dopravu řídit 20 policistů a 15 strážníků.