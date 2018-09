Koho zvolit? Strany v Brně mají ve volebních programech stejné sliby

Co všichni slibují Janáčkovo kulturní centrum / koncertní sál: všechny nynější strany v zastupitelstvu.

Zimní či multifunkční stadion , pravděpodobně na výstavišti: ČSSD, ANO, KSČM, Piráti.

Oživení nábřeží Svratky a Svitavy: ANO, KDU-ČSL, Zelení.

Brno jako hlavní evropské město kultury v roce 2028: ČSSD, KDU-ČSL.

Obnova privatizace městských bytů : TOP 09, ODS.

1 000 nových městských bytů do pěti let: Piráti, Zelení.

Kolejový diametr na nové nádraží: TOP 09, ČSSD, ANO, Žít Brno, Piráti, Zelení.

Bezplatná šalinkarta : Zelení, KSČM.

Rozšíření kapacit školek : všechny nynější strany v zastupitelstvu.

Dokončení velkého městského okruhu : TOP 09, ANO, KDU-ČSL, Žít Brno, ODS, Zelení, SPD.

Participativní rozpočet : všechny nynější strany v zastupitelstvu plus SPD.

Více otevřít areál výstaviště veřejnosti: ODS, ANO.

Prodloužení tramvajových tratí na Kamechy, na Lesnou, do Líšně a do kampusu: ČSSD, TOP 09, ANO, Žít Brno.