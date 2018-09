Pro seniory chceme v Brně zřídit parlament, říká brněnský lídr TOP 09

V červnu jej strana nasadila jako jedničku poté, co z postu odvolala Jaroslava Kacera – dosavadního náměstka primátora pro oblast Smart City. Ten pak z TOP 09 odešel a založil si vlastní kandidátku.

Kdo vám místo volebního lídra nabídl a překvapilo vás to?

Nabídlo mi to městské vedení topky a přesvědčovali mě i lidé z celostátního vedení. A ano, překvapilo mě to. Nebyl jsem na kandidátce, protože jsem proti slučování funkcí. A pokud bych se dostal na místo primátora nebo náměstka, musel bych poslanecký mandát položit.

Oficiálně kauzu pořádně nikdo nevysvětlil. Co se stalo?

Jaroslava Kacera mám rád a těžko se mi o tom mluví už proto, že oproti němu jsem ve straně poměrně krátce. Vize Brno jako Smart City, se kterou přišel v minulých volbách, se mi líbila a podpořil jsem to ze zadního místa kandidátky (tehdy byl Válek na 30. místě – pozn. red.). Dokud jsme byli v opozici, fungovalo všechno dobře, ale pak jsme se v červnu 2016 dostali do rady a nastal zlom.

V čem? Post náměstka primátora byl přece úspěch.

Bylo to ale za cenu rezignace na některé věci z našeho volebního programu. Už na to, abychom šli do tak různorodé koalice, byl názor nejednotný. Kacer si to však z pozice jednoho ze zakládajících členů buňky prosadil, vrhl se na Smart City a nastal problém. My jako předsednictvo jsme nevěděli, co vlastně dělá, jaké jsou konkrétní dopady. Kromě elektronické šalinkarty, která se povedla, jsou to hlavně vize. Začal hodně cestovat a přestal komunikovat. Jako lídr prošel tak tak. Nachystal dvě varianty programu, ale žádnou volební štáb nepřijal. Tak přišli za mnou. Vzal jsem to s podmínkou, že dvojkou bude bývalá poslankyně Anna Putnová, jenže Kacer byl proti.

Ale konečný verdikt padl na jednání, na kterém Kacer scházel...

Diskuse o tom se táhla od února. Trvala tři čtyři měsíce. Věděl to.

Nebyl spíš potrestaný za kritiku stranického kolegy a zastupitele za Brno-střed Bohumila Straky? Ten ostře vystupoval proti dočasnému stěhování rodin z ubytovny v Šámalově ulici na Červený kopec. Kacer se pak vyjádřil, že to bylo za hranicí lidské slušnosti.

To je absurdní konstrukce. Kolega Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří, se stěhováním přišel a je na naší kandidátce na čtvrtém místě. Nicméně osobně si myslím, že by byla škoda, kdyby Kacer z komunální scény zmizel. Je to slušný člověk, nesaje ze systému a je pracovitý. Jeho programové priority jsou ale jiné než naše.

Tak se bavme o nich. Chcete zřídit rodinné centrum pro patologické jevy. Jak by mělo fungovat a kdo ho bude platit?

Zřizovat a platit jej bude město. Pracovníci centra by vytipovávali a řešili problémy mimo školu, aby se ta mohla soustředit na kvalitu vzdělávání. Vezměte si třeba fakt, že v Brně je 15 až 20 procent dětí, které nemají na obědy, a systém není schopný zjistit, které to jsou. Další problém je inkluze – třeba notebook pro nevidomé, který by si dítě mělo odnést domů, ale nemůže, protože je majetkem školy. A patří sem i šikana. V centru by měli pracovat tři až čtyři psychologové.

Co plánujete ve sportu?

Chtěli bychom pro děti otevřít hřiště u škol i po výuce. Přijde mi divné, když se na sídlišti vymýšlí, kde na ně vlastně vzít, a u školy je velké sportoviště o víkendech a prázdninách prázdné. Může to fungovat ve spolupráci se sportovními oddíly.

Chcete rozjet i privatizaci městských bytů, což je opak toho, co udělala právě končící koalice, ve které sedíte. Proč?

Nejsem příznivec extrémní privatizace. Ta by měla existovat v případech, kdy je stoprocentní shoda nájemníků, že chtějí byty koupit. Část bytů by město mělo určitě ponechat pro mladé rodiny a pro profese, které chce přitáhnout, třeba pro vědce nebo zdravotní sestry. Procento ale stanovit nelze, liší se to čtvrť od čtvrti. Zatímco na Brně-střed se dá privatizovat třeba sto procent, sídliště, kde se mění obyvatelé a začínají tu mladé rodiny, si musí město hlídat. Rozhodně bych ale řešení bytové situace nenechával jen na developerech.

Lidovci přišli s výstavbou družstevních bytů. Co vy na to?

Principiálně nejsem proti, jen je potřeba vychytat některé věci. Třeba kdo bude platit opravy.

Jak se stavíte k sociálnímu bydlení? Mluvíte o principu zásluhovosti a o tom, že by nemělo být jen pro bezdomovce. Jde o narážku na program Rapid Re-Housing, který razí Žít Brno?

Uznávám, že část bezdomovců si za situaci nemůže sama a chce z ní ven. Těm je potřeba pomoci, zvláště pokud jde o rodiny s dětmi. Je ale třeba zvažovat, na co peníze dáme. Kdybych vzal pět procent z toho, co jde na Rapid Re-Housing, nebude v Brně jediné dítě bez oběda. Pokud bych vzal půlku, tak jediná vdova nebo osamělá důchodkyně, kterých je celá řada, nebude mít finanční problémy.

To by vám asi nevyšlo, ale když už jsme u důchodců – k čemu má sloužit Parlament seniorů, který navrhujete? Už existují Senior pointy, politika aktivního stárnutí je součástí Strategie Brno 2050, jejímž tvůrcem je náměstek Kacer. Není to zbytečné?

Parlament se dá udělat hned. Senioři tvoří významnou část obyvatel Brna a bude jich přibývat. Město ale nemá partnera, se kterým by definovalo jejich problémy a potřeby. A to by měl právě přinést jejich parlament. Pokud se dostaneme do koalice, chceme ho dotáhnout jako jeden z klíčových bodů.

Snad každá strana má v prioritách dopravu a vyjadřuje se k rezidentnímu parkování. Co vy?

Těžko se bez něj obejdeme, ale je to jen jeden dílek ze systému. V každém případě by si měly městské části samy říct preference, určit datum spuštění systému i nastavení parametrů. Chtěl bych, aby vznikl odbor pro koordinaci oprav, aby se pravidelně jeho zástupci scházeli s odborníky z jednotlivých společností, s plynaři. Měl by za to odpovídat úředník, odborník, manažer. A chci prosadit i společné schůzky zástupců města, kraje i parlamentu napříč politickým spektrem ohledně dálnic. Svolával by je primátor nebo náměstek pro dopravu.

V programu prosazujete i všeobecnou městskou nemocnici. Proč, když Brno už má Milosrdné a Úrazovku?

To není všeobecná nemocnice. Navíc se zkuste dostat z jedné do druhé. Je mi jedno, jestli se Úrazovka přesune na pozemky Milosrdných, nebo naopak, jestli se postaví nemocnice nová, nebo se sepíše smlouva s fakultní nemocnicí, ale chci, aby měli Brňané svoji okresní nemocnici, jako ji mají ve Znojmě, v Břeclavi nebo v Hustopečích. Pro začátek chceme prosadit přehledný webový portál se všemi potřebnými informacemi. Měl by fungovat na stránkách magistrátu.

Portál se dá zrealizovat snadno, ale na nemocnici potřebujete koaliční partnery. S kým jste ochotní po volbách spolupracovat?

Nemám problém s ODS, ČSSD, Zelenými, STAN a s lidovci. U ANO záleží na tom, pod jak velkým tlakem z centra budou a nakolik zvládnou být samostatní. Neumím si představit koalici s komunisty a poté, co předvedli, ani se Slušnými lidmi. Klíčový je ale průnik programů.

Jak vůbec vidíte šance TOP 09 ve volbách? Minule jste měli na městě šest procent a čtyři mandáty. Neubere vám něco právě Jaroslav Kacer se svou Smart moravskou metropolí?

Věřím našemu programu a kvalitní kandidátce, ale procenta si vůbec netroufám odhadovat.