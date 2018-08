Ve volbách v Brně bude tlačenice. Rusňáková couvla, Sobotkův muž za Piráty

Čas na podání kandidátky zájemcům vypršel v úterý v 16 hodin, přinášíme nejzajímavější perličky z volebních seznamů.

1 Chci se věnovat rodině, tvrdí Rusňáková

Z kandidátní listiny hnutí ANO, které minulé volby vyhrálo, mizí jedna z výrazných tváří – radní Petra Rusňáková.

„Intenzivně jsem se věnovala politice a teď se chci věnovat rodině. Je to mé osobní rozhodnutí. Nehrálo v něm roli to, co se dělo kolem manžela,“ prohlásila.

Jenže její politický pád začal už před rokem. Právě po kauze manžela Davida Rusňáka, majitele investiční skupiny DRFG a sponzora hnutí ANO. Policie jej obvinila, že si objednával nelegální lustrace z policejních databází. Po nátlaku předsedy hnutí Andreje Babiše nejprve Rusňáková opustila kandidátku do Poslanecké sněmovny a teď končí také v komunální politice.

Kromě osvědčených jmen, jako je primátor Petr Vokřál, hnutí v Brně nasadí na devátém místě třeba i Jiřího Faltýnka – syna vlivného místopředsedy celého hnutí. V městské části Brno-Komín pak chce ze druhého místa do zastupitelstva bývalý poslanec Bohuslav Chalupa.

2 Ides řídil opilý, i tak zůstává trojkou ČSSD

Zatímco Rusňákova aféra zkomplikovala politickou dráhu jeho ženě, starostu Slatiny Jiřího Idese (ČSSD) jeho vlastní kauza nesmetla. V únoru totiž boural opilý, za což mu hrozí až rok vězení.

Sociální demokraté jej přesto nasadili na třetí místo do velkého zastupitelstva a zůstal mu i post lídra v městské části. „Je to jen jednorázové selhání a je vidět, že ho to moc mrzí. Navíc je zkušený a velmi schopný politik. Byla by škoda, kdyby nekandidoval,“ poznamenal šéf brněnské ČSSD a jednička kandidátky Oliver Pospíšil.

3 SPD vede šéf katedry dopravy

Zajímavá je situace v hnutí SPD Tomia Okamury. Ačkoliv nemá v Brně stranickou buňku, podalo kandidátky jak na město, tak na osm radnic městských částí. Vedení hnutí muselo buňku rozpustit poté, co se její členové v únoru porvali na schůzi.

Jedničkou do velkého zastupitelstva se stal Ivan Fencl, vedoucí katedry dopravy na báňské univerzitě, trojkou jednatřicetiletá poslankyně Lucie Šafránková.

V Bystrci pak SPD přetáhlo bývalého místostarostu za ANO Jaroslava Petra, který musel z hnutí odejít po sérii rasistických vyjádření na sociálních sítích.

„Na obnovení brněnské buňky nebyl čas, děláme kampaň, obnovíme ji po volbách. Lidé, kteří dělali problémy, už nejsou našimi členy,“ podotkl šéf jihomoravské SPD a poslanec Jan Hrnčíř.

4 Kacer jde do voleb s novými Moravany

TOP 09 po nedávném „převratu“ nasadila jako jedničku lékaře a poslance Vlastimila Válka. Z kandidátky definitivně zmizel náměstek primátora Jaroslav Kacer, který po sporech vystoupil ze strany a oznámil vyjednávání o vlastní kandidátce.

Nakonec bude kandidovat jako lídr uskupení Smart moravská metropole. Za touto kandidátkou stojí Moravské zemské hnutí, které se odštěpilo od strany Moravané.

Kauza přidělení obecního bytu synovi naopak nesmetla Daniela Valentu, místostarostu pro bydlení v Králově Poli. Nakonec se jako jednička uchází o post starosty.

5 Piráti se uchází o vedení jen ve třech částech

Až na 53. místě kandiduje za Piráty bývalý brněnský radní Jiří Ulip. „Vzhledem ke svému značnému časovému vytížení nechce v práci zastupitele pokračovat, přesto jako výraz podpory zaujímá místo na zadních místech kandidátky,“ popsal šéf brněnské organizace a lídr kandidátky, radní Tomáš Koláčný.

Jinde v Brně se Piráti ucházejí o vedení pouze ve třech městských částech. V Králově Poli za ně na druhém místě naskočí extajemník krajského výboru ČSSD Michal Škerle, který ještě loni doprovázel na předvolebním turné bývalého premiéra Bohuslava Sobotku.

„Jedná se o koaliční kandidátku s hnutím Starostové a osobnosti pro Moravu, které pana Škerleho nominovalo jako svého prvního nasazeného,“ vysvětlil Koláčný.

6 Liptáková hájí pouze post starostky

Do brněnského zastupitelstva mají ambici se dostat i nová hnutí. Třeba Brno+ bývalého náměstka primátora za ODS Roberta Kotziana. Poté, co ze strany vystoupil, se chce velký propagátor odsunu nádraží na jih k řece Svratce zaměřit hlavně na dopravu a parkování. A hodlá také přehodnotit sociální a „multikulturalistické“ projekty nynější koalice.

To má společné s hnutím Slušní lidé, kteří jako jedničku nasadili boxera Zdeňka Pernicu. Na druhém místě je pak dosavadní dlouholetá židenická místostarostka pro školství Monika Doležalová, která odešla z KDU-ČSL. Pozici číslo tři obsadil nynější hodonínský zastupitel za ODS Květoslav Přibil, jenž tam dříve působil i jako radní v barvách ČSSD. „Je to bývalý vyšetřovatel policie,“ vyzdvihl Pernica.

Nedávný nečekaný přestup Doležalové namíchl lidovce. Ti jako jedničku nasazují náměstka primátora Petra Hladíka. Ze zastupitelstva ale zmizí „rebelka“ Klára Liptáková, která však obhajuje post starostky v části Maloměřice a Obřany.