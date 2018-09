Brněnská opozice vyráží do volebního boje, vytasila dopravu a bydlení

A dorazil i celostátní šéf strany Petr Fiala či poslankyně Miroslava Němcová. „Snažíme se propojovat komunální politiku s tou celostátní, aby lidé věděli, že to, co jim slíbíme na komunální úrovni, jsme schopní dotáhnout až do konce i na té nejvyšší. Řadu témat totiž mají obce společných,“ vysvětlil Fiala.

U stánku se představili členové brněnské kandidátky v čele s právničkou a současnou zastupitelkou za radnici Brno-střed Markétou Vaňkovou. Ta také vyjmenovala tři základní priority programu, kterými jsou doprava a parkování, cenově dostupné bydlení a nový územní plán.

„Program jsme začali připravovat před několika měsíci ve spolupráci s občany našeho města. Chceme, aby se Brno dále rozvíjelo, což se poslední čtyři roky příliš nedělo. V sociální politice klademe důraz na podmínky života seniorů,“ poznamenala Vaňková. Brněnská lídryně věří, že se ODS povede získat minimálně 18 procent hlasů, tedy o deset více než ve volbách před čtyřmi lety.

I ČSSD považuje dopravu za jeden ze základních problémů Brna. Jako prioritu si tak určila koordinaci a plánování dopravní infrastruktury. A chce prosadit dokončení územního plánu, který je 20 let starý a přestane platit už za čtyři roky.

Sociální demokraté navíc slibují vyšší dotace na roční jízdné MHD. Nyní mají Brňané třetinovou slevu na roční jízdné. „Mělo by být za polovinu a pro děti do 15 let zdarma,“ poznamenal lídr brněnské kandidátky ČSSD Oliver Pospíšil.

Podle něj strana plánuje osvobodit děti a lidi nad 70 let od poplatku za odpad a zaměří se i na dostupné bydlení pro mladé páry, rodiny a seniory. A změnit chce také rezidentní parkování, které je podle Pospíšila chaotické. „Jde nám o systémová opatření, která nepůjdou proti Brňanům,“ dodal Pospíšil.