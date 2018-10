V Brně vyhrálo ANO, do popředí se vrací ODS. Propadli Žít Brno i Zelení

Dosavadní brněnský primátor Petr Vokřál může slavit. Dovedl hnutí k jasnému vítězství v komunálních volbách a je pravděpodobné, že bude hlavou města i další čtyři roky. ANO v Brně získalo přes 23 procent hlasů.

Ještě před konečným sečtením výsledků odjel primátor z volebního štábu v Tržnici na Zelném trhu rokovat s lídryní druhé ODS Markétou Vaňkovou.

„Záleží na vyjednávání. Budeme jednat se všemi stranami, přes deset procent budou asi čtyři a nabízí se řada kombinací koalice. Ale nechci nikoho znervózňovat. Nebudu zatím dávat do světa všechny možné scénáře, jak to máme promyšleno,“ poznamenal Vokřál s tím, že očekává, že jednání budou pokračovat i v neděli.

ANO je ve výhodné pozici. Jako první se může o koalici bavit s druhou ODS, která zažívá velký návrat. Před čtyřmi lety získala pouhých 7,62 procenta, tentokrát to bylo přes osmnáct.

„Za úspěch bych považovala sedmnáct procent, dostali jsme se dokonce přes osmnáct. Beru to za velký úspěch,“ radovala se lídryně kandidátky Markéta Vaňková.

„Jednali jsme s několika subjekty a dohodli jsme se, že se budeme potkávat a bavit se o programových shodách. Pro nás je nejdůležitější, jestli budeme schopní se dohodnout na našich programových prioritách a počítám, že to bude určitě už v neděli. Je pro mě důležité respektovat vítěze voleb a nejsme tím, kdo by se za jeho zády domlouvat s jinými subjekty,“ doplnila.

Piráti bez Žít Brno posílili

Lidovci s víc než deseti procenty obsadili třetí příčku. Pro lídra Petra Hladíka je to výsledek „na bedně“ a právě vítězná trojka pro něj byla cíl. Pogratuloval vítězi voleb, hnutí ANO, a přenechává mu volbu na partnera v koalici.

„Byl bych rád, kdyby se do čela dostala taková koalice, která posune město Brno za čtyři roky o pořádný kus dál,“ uvedl Hladík. Otázku svěřených gescí nechtěl komentovat, považuje to za předčasné.



Piráti se tentokrát do voleb vydali bez spojenectví s Žít Brno a dostali se přes 8 procent. „Minule jsme kandidovali s Žít Brno a měli jsme dva zastupitele. Teď to vypadá na pět nebo více zastupitelů. To je pro nás úspěch vzhledem k tomu, z jaké pozice do politiky jako Piráti vstupujeme,“ sdělil lídr brněnských Pirátů Tomáš Koláčný.

Samostatná pirátská kandidátka podle Koláčného nebyl špatný ani dobrý tah. „Máme vlastní témata, se kterými do toho jdeme, a tomu odpovídá i výsledek,“ podotkl Koláčný.

Nedostatečně jsme vysvětlili naši politiku, lituje Žít Brno

Hnutí Žít Brno, které před čtyřmi lety raketově vyletělo do brněnské politiky, zažívá nyní strmý pád. Z necelých 12 procent spadlo na čtyři procenta a je tak mimo brněnské zastupitelstvo. Uspělo jen v městské části na Brně-střed, kde však také oslabilo.

„Je to velký neúspěch, voliči celkově odmítli naši politiku. Nedostatečným způsobem jsme ji vysvětlovali. Jsme rádi, že jsme se dostali na Brno-střed. Zároveň jsme se ale pobili s dalšími stranami o liberální hlasy,“ uvedl dosavadní náměstek brněnského primátora a nejznámější tvář Žít Brno Matěj Hollan.

Kromě Žít Brno nebudou mít ani jednoho zastupitele Zelení, kteří byli uplynulé čtyři roky v radě. Stejně tak neuspěli komunisté a TOP 09.

Ve štábu Zelených panovala i přes úspěch v některých městských částech rozpačitá nálada. „Myslím, že jsme udělali maximum. Limitoval nás rozpočet a také se na nás podepsala celostátně poškozená značka Zelených. Na městských částech určitě zůstaneme a budeme pokračovat ve své práci,“ oznámila lídryně Jasna Flamiková.

TOP 09 se dostalo lehce přes tři procenta. „Líto mi to pochopitelně je, protože jsme tomu věnovali spoustu úsilí. Velmi si vážím těch, kteří k volbám přišli. Mám radost, že na jižní Moravě byla volební účast nejvyšší,“ řekl lídr brněnské TOP 09 Vlastimil Válek.

„Měli jsme kvalitní kandidátku, ale je potřeba začít se bavit o spojení menších stran. Místo žabomyších debat, jestli STAN nebo TOP 09 a tak dále, je potřeba daleko více spolupracovat a to přinese plody,“ věří Válek.

Žádný špatný signál jsme nevyslali, tvrdí ČSSD

Komunisté se do zastupitelstva nevešli vůbec poprvé. „Je to výsledkem celostátní politiky. Dnes už komunální politika ve velkých městech není o obličejích. Hodně hlasů nám sebrali Slušní lidé a SPD,“ myslí si lídr brněnských komunistů Martin Říha, který do poslední chvíle doufal, že alespoň nějaký mandát získají.

Propadákem skončily volby pro ČSSD. Sociální demokraté se sice do zastupitelstva dostali, ale s pouhými šesti procenty, což je o deset procentních bodů méně než před čtyřmi lety.

„Nešly nám tři největší městské části – střed, sever a Královo Pole. Zřejmě tam platí úměra, že čím větší městská část, tím víc se voliči chovají jako během sněmovních voleb. Myslím, že brněnské vedení sociální demokracie žádný špatný signál k voličům nevyslalo. Ani žádné personální změny neplánujeme,“ prohlásil lídr kandidátky Oliver Pospíšil.

Do poslední chvíle bojovalo o úspěch SPD. Nakonec nad pěti procenty těsně zůstalo. „Čekali jsme nejméně sedm procent, takže je to pro nás trochu zklamání. Kandidujeme tu poprvé a jsou to nervy, lehce se rosíme,“ poznamenal při sčítání hlasů lídr kandidátky Ivan Fencl. Podle něj jeho straně vzalo nejméně jedno procento aktivistické hnutí Slušní lidé, které zůstalo pod třemi procenty.

Jak na jižní Moravě dopadla okresní města Břeclavské volby ovládli Mladí a neklidní. Kandidátka, která se spojila s Piráty a Starosty a nezávislými, je jednoznačným skokanem voleb. Zatímco před čtyřmi lety získali pouhých osm procent hlasů a dva mandáty, letos po masivní kampani s heslem Kousnu a nepustím a bobrem v logu dosáhli na 20,16 procenta hlasů. Získali tak šest mandátů. A o mandát tak porazili dosavadní vládnoucí Pro Region, který je v čele břeclavské radnice s jednou čtyřletou pauzou už od roku 2002. Ve Znojmě vyhrála volby ČSSD s 24,55 procenta, před čtyřmi lety ovšem získala 31,3 procenta hlasů. Lidé ve Znojmě dali „za uši“ i dalším tradičním stranám, propadli se komunisté (z 12,5 procenta na 7,76) a KDU- ČSL (z 8,60 procenta na 6). Naopak se zvedla pravice a opozice. Strany Pro Znojmo a Změna Znojmo se v těchto volbách spojily a získaly 14 procent hlasů. Výrazně posílilo i ANO, které se umístilo hned za sociálními demokraty (vzrostlo z 12,4 na 18,97 procenta). V Blansku po dvanácti letech vyhrála komunální volby ODS (19,6 %) pod vedením současného místostarosty Jiřího Crhy. Stejný počet pět mandátů ale obdrží i hnutí ANO (18,06 %). Z nových stran proniklo do zastupitelstva hnutí SPD (5,43 %) a Piráti (6,68 %), kteří obdrželi po jednom mandátu. Naopak těžký propad zaznamenala dosud nejsilnější ČSSD (12,8 %), která má i post starosty. Přišla o více než polovinu mandátů - ze sedmi má jen tři. Nicméně současná koalice ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Volby pro město trvající od 90. let si podržela v zastupitelstvu většinu. Volby v Hodoníně ovládlo Hnutí PRO Hodonín vedené Liborem Střechou, které získalo 18 procent. Hodonín tak ovládli odpadlíci z ANO, jejich mateřská strana drží třetí příčku s 12 procenty hlasů. Na druhé místo s 13 procenty dosáhlo Pozitivně pro Hodonín. Ačkoliv ve městě kandidovalo na jižní Moravě rekordních 14 stran, do zastupitelstva jich jde pouhá polovina. Z prvně kandidujících se do zastupitelstva kromě PRO a Pozitivně dostali také kandidáti Změny i Nestraníci vedení bývalým starostou za ČSSD Jiřím Jandou. Sociální demokraté, kteří Jandu z klubu vyloučili, skončili s 3,86 procenta pod hranicí pro vstup do zastupitelstva. Ve své tradiční baště ve Vyškově sice ČSSD s 21,6 % hlasů uhájila vítězství, oproti minulým volbám ale ztratila třetinu mandátů. Na druhé místo se vyhouplo ANO s 15,4 procenta, třetí je ODS s 13,6 procenta. Do zastupitelstva se přitom dostalo všech osm kandidujících stran a hnutí.