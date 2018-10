Brno po letech opět zmodralo, ODS se vrací na radnice městských částí

Vokřála sousedé do zastupitelstva nepustili Odcházející brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) neskrývá zklamání, že jeho hnutí ostatní strany obešly. Jednoho nemilého překvapení se ale dočkal už pár hodin po konci komunálních voleb. Ukázalo se totiž, že se nedostal do zastupitelstva městské části Brno-Kníničky, kde bydlí. Ačkoliv byl jedničkou kandidátky s názvem Pro Kníničky, místní dali raději přednost druhé v pořadí a současné místostarostce Haně Juránkové. Podle Vokřála mohlo mít na jeho neúspěch v Kníničkách vliv i to, že když byl zvolený do zastupitelstva naposledy, křesla se vzdal a to mohlo voliče zklamat. „Slíbil jsem jim, že pokud budu zvolen tentokrát, mandát si nechám. Vyložili si to ale po svém, nezvolili mě. Na tak malé části, jako jsou Kníničky, se můj životní osud úplně nezlomí,“ pousmál se Vokřál. Podle starosty Martina Žáka (Za Kníničky) se v části, kde žije asi tisíc lidí, pravidelně hodně křížkuje. „Na jedné kandidátce se dostal do zastupitelstva člověk z pátého místa, další lídryni přeskočil až třetí v pořadí. Nikdo tak nemá nadpoloviční většinu,“ řekl starosta. Dodal, že místní Vokřála volili spíše do městského zastupitelstva, protože do něj získal nejvíc preferencí v Kníničkách právě primátor. „Rádi by ho viděli pravděpodobně na vyšší komunální úrovni,“ myslí si Žák.