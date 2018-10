ANO a ODS v Brně hledají třetího do koalice, šanci mají lidovci

Ještě nebyly sečtené všechny hlasy voličů v Brně, ale primátor a lídr kandidátky hnutí ANO Petr Vokřál už novinářům naznačoval, že uvažuje o trojkoalici.

S ODS by přitom hnutí ANO složilo pohodlnou většinu dvaatřiceti hlasů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Dnes jednání o třetím členovi koalice potvrdila i lídryně občanských demokratů Markéta Vaňková.

„Vzhledem k tomu, jaké subjekty se dostaly do zastupitelstva, bych preferovala, kdyby byla koalice širší – tří nebo čtyřčlenná. Odráželo by to vůli voličů. Subjekty, které se do zastupitelstva dostaly, s výjimkou SPD, mají směřování velmi podobné nám,“ řekla Vaňková. Podle ní přicházejí pro jednání v úvahu lidovci, Piráti i ČSSD.

Jako první oslovily obě největší strany představitele KDU-ČSL, která skončila třetí a získala osm zastupitelů.

„Nabízí se možnost velmi rychlé dvojkoalice s ODS, ale čekají nás důležitá rozhodnutí jako výstavba bydlení a územní plán, kde je potřeba součinnost se starosty městských částí,“ řekl Vokřál v dnešní debatě lídrů na ČT. A lidovci i ODS mají dohromady nejméně pět starostů už teď.

Naděje na třetí místo v koalici si dělají i Piráti. Zatím však oproti lidovcům nemají ani jednoho starostu v městských částech, čímž jejich šance klesají. „V této chvíli není domluvené žádné oficiální jednání,“ řekl dnes lídr Pirátů Tomáš Koláčný.

Roli může hrát i to, že lidsky si je s primátorem Vokřálem bližší lídr lidovců Petr Hladík, který byl dosud jeho prvním náměstkem zodpovědným za školství a bydlení. Otázku svěřených gescí v případné nové koalici nechce Hladík nyní komentovat, považuje to za předčasné.

V předvolebním rozhovoru pro MF DNES ale řekl, že minimálně v jedné z dosavadních gescí by chtěl pokračovat a přibrat ještě životní prostředí. „Byl bych rád, kdyby se do čela dostala taková koalice, která posune město Brno za čtyři roky o pořádný kus dál,“ uvedl Hladík, jehož strana posílila o jeden mandát na osm křesel v zastupitelstvu.

ODS ale jedná i se sociálními demokraty. Jenže ti skončili po debaklu na šesti procentech s pěti zastupiteli a primátor Vokřál možnost koalice s ODS a ČSSD zatím nikdy nezmínil ani náznakem.

Přípitek ve volebním štábu brněnské ODS