Schůze brněnské SPD skončila konfliktem, jely k němu hlídky strážníků

Dusno a rozpačitá nálada uvnitř brněnské buňky podle informací MF DNES panuje dlouhodobě. Předsedkyní brněnské organizace se minulý týden totiž opět stala mladá poslankyně Lucie Šafránková, což se některým jejím spolustraníkům nelíbí.

„Ano, existuje jistá nespokojenost s vedením,“ potvrdil bývalý starosta Starého Lískovce a nyní člen SPD Petr Hudlík, který se vyhroceného jednání zúčastnil.

Spor se vyostřil na konci úterní schůze, kdy se část spolustraníků domáhala informací ke kandidátkám do nadcházejících voleb.

„Vrátili se do místnosti a chtěli, aby jim vedení sdělilo, co bude následovat. Protože nevěděli, koho mají na kandidátku oslovit. Nakonec se začali hádat, až někdo přivolal strážníky,“ přiblížil Hudlík, co se v sídle brněnské SPD v Křenové ulici odehrálo.

Přiznali, že se rozhádali

Městská policie dostala od jednoho z účastníků informaci, že na jednání SPD došlo ke konfliktu. Protože se týkal většího množství lidí, tak na místo vyrazily hned čtyři hlídky.

„Části přítomných se nelíbilo, že již byla ukončená schůze,“ vysvětlil důvod sporu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Přítomnost uniforem rozhádané politiky zklidnila. „Obě strany pak shodně tvrdily, že se nepohodly, ale nic oznamovat nebudou. A proto se spor nebude nadále řešit,“ uvedl Ghanem.

Lucie Šafránková (SPD)

Poslankyně a šéfka brněnské SPD Lucie Šafránková tvrdí, že se konfliktní schůze neúčastnila.

„O události vím pouze z doslechu. Policii zavolal místopředseda brněnské SPD na osoby, které se pohybovaly v okolí kanceláře a způsobovaly hluk,“ sdělila Šafránková pro iDNES.cz.

Místopředseda brněnské buňky Karel Cholek sdílný nebyl. „Nemám čas, nezlobte se,“ řekl jen a položil telefon. Další místopředseda Kamil Papežík měl vypnutý telefon.

Střet spolustraníků na schůzi bude řešit předseda jihomoravské organizace a poslanec Jan Hrnčíř. „Budu se tím zabývat po jednání, které mám naplánované,“ odpověděl prostřednictvím SMS.