Tankovali, ale neplatili. Manželé připravili benzínky o 150 tisíc

„Partneři vždy přijeli k vyhlídnuté benzínové pumpě na území Blanska, nebo Brna směr Kuřim a Tišnov. Muž natankoval do auta i kanystru několik litrů pohonných hmot. Pak bez placení odjeli,“ uvedl plukovník Jaromír Novotný, vedoucí územního odboru Brno-venkov. Několikrát si také nabrali zboží přímo v benzínce, obsluze se poté vymluvili na to, že zapomněli v autě peněženku.

Manželka se do krádeže většinou přímo nezapojovala, seděla na místě spolujezdce. „Při tankování se mezi sebou dvojice vesele baví. Poté muž sdělí obsluze pumpy, že si musí dotankovat, nasedá do auta a z místa činu vycouvá,“ popsal mluvčí policie Bohumil Malášek.

Například ale na benzínce v Čebíně dvaatřicetiletá žena odnesla motorový olej, cigarety a další drobnosti. Muž mezitím natankoval téměř padesát litrů benzínu do auta, do kanystru pak asi sto dvacet litrů nafty. Jen touto krádeží si tak vydělali čtyři tisíce.

Policisté předpokládají, že manželský pár měl svůj okruh zájemců, kterým benzín i naftu prodávali. „Kdyby kupující věděli, že jde o kradené pohonné hmoty, hrozí jím stíhání,“ sdělil Novotný. Manželé se přiznali k třiadvaceti případům. Zda je několik dalších desítek podobných krádeží dílem manželů, policisté stále vyšetřují.

Nevykrádali jen benzínky

K benzínovým pumpám pár jezdil nejprve stříbrným, pak černým Audi Combi. Když policisté auta zabavili, několik dnů poté dvojice vyrazila do akce znovu autem z půjčovny. Partneři ale nekradli pouze na benzínkách.

Manželé si několikrát vzali kola a pneumatiky ze zaparkovaných aut. V obci Česká dokonce sebrali z rodinného domu šperky, motorovou pilu a několik kilogramů mědi připravené k prodeji do sběru. Do rodinného domu se dostali tak, že přelezli plot a násilně otevřeli balkonové dveře od domu.

Na muže je uvalena vazba, manželka je prozatím stíhaná na svobodě. Hrozí jim až pět let ve vězení. Muž je navíc stíhán za to, že opakovaně řídil pod vlivem drog. Podle Novotného nejsou krádeže pohonných hmot v takovém rozsahu obvyklé.

„Lidé sice běžně odjíždí od čerpacích stanicích, ale vždy je to tím, že v roztržitosti zapomenou a vrátí se, anebo si to vyzkoušeli jen párkrát. Nepamatuji si na případ, kdy by z okrádání benzínek měli pachatelé zaměstnání,“ řekl Novotný.