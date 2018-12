Zadlužený muž ukradl z domu svého bývalého kolegy skoro dva miliony

12:38 , aktualizováno 12:38

Na příliš velkou výřečnost málem doplatil muž z Brna, který prozradil bývalému kolegovi, že chystá rekonstrukci koupelny. Ten se totiž dostal do dluhů, a tak se vetřel do bytu svého známého a ukradl tam 1,7 milionu korun. Peníze rozdělené do obálek byly připravené právě na opravu domu.