Zlodějka v Brně utekla před strážníky, v obchodě ale nechala občanku

Zákaznice, která přišla do supermarketu v pátek odpoledne, nepočítala s tím, že by za zboží zaplatila. Věci brala z regálů a dávala je místo do nákupního košíku rovnou k sobě do kabelky. Toho si všiml pracovník ostrahy a zavolal strážníky.

Ženě se podařilo utéct ještě před příjezdem hlídky. „Příliš si tím ale nepomohla. Na místě nechala kabelku, v níž měla naskládané potraviny a kosmetiku za více než 1200 korun, ale také patery náramkové hodinky, šperky a také svůj občanský průkaz,“ popsal mluvčí městské policie Pavel Šoba.

Strážníci tak ihned věděli, kdo v obchodě kradl. Zatím ale není jasné, kde žena vzala několikery náramkové hodiny a šperky, které také měla v kabelce.

Případem se bude podle Šoby zabývat přestupková komise. Vzhledem k tomu, že žena v posledním roce spáchala více přestupků, hrozí jí pokuta až 70 tisíc korun.