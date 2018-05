VIDEO: Sehrané zlodějky vykradly drogerii, košík používaly jen naoko

Ženy vkročily do prodejny každá zvlášť a po pár minutách jednotlivě také odešly. Přesto evidentně šlo o sehranou partu.

„Ze záznamu je patrné, že patří k sobě. Komunikují spolu, domlouvají se, co vezmou,“ přiblížil policejní mluvčí Petr Zámečník.

Přestože některé zboží skončilo v nákupním košíku, u pokladny nezaplatila trojice ani korunu.

„Zboží do košíku dávaly pouze v případě, že poblíž byla obsluha. Pak si jej přeskládaly do svých tašek. Co se jim nehodilo, vracely zpátky do regálu,“ popsal chování zlodějek Zámečník.

Během chvíle ženy nashromáždily a poté bez placení odnesly přípravky za téměř 20 tisíc korun. „Podobné případy jsou v drogeriích celkem běžné,“ podotkl Zámečník.

Zlodějky se ve Veselí nad Moravou obohatily v lednu, policie po nich od té doby pátrala neúspěšně. Proto nyní zveřejnila záznam s nadějí, že s identifikací tří žen pomůže veřejnost.