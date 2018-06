Kreativci by mohli mít v Brně nové centrum. Projekt brzdí spory v koalici

S nápadem přišlo Jihomoravské inovační centrum (JIC).

„Jde o pilotní projekt, který je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, stejně jako Kreativní centrum v místech bývalé káznice. Právě tam by se popřípadě v pozdějších letech mohl takzvaný kreativní hub z Údolní ulice přesunout. Doufáme, že Brno variantu pilotního pracoviště finančně podpoří,“ poznamenala mluvčí JIC Ivana Malá.

Projekt na roky 2018 až 2023 vyjde celkem na 25 milionů korun, z toho zhruba osm milionů budou stát stavební úpravy, zbytek padne na provoz. Nové centrum má spojovat kreativce v oblasti výtvarného a scénického umění, designu, architektury, filmu a videa, médií, literatury, hudby, reklamy nebo herního průmyslu. A zároveň jim chce nabízet služby pro podporu podnikání, organizovat workshopy, semináře či výstavy. A to vše s potřebným zázemím, jako jsou kanceláře, ateliéry nebo jednací místnosti.

„Projekt by měl prosazovat náměstek primátora pro Smart City Jaroslav Kacer, ale zpochybňuje ho, proto se toho ujal odbor kultury a vše dopracoval,“ uvedl náměstek pro kulturu Matěj Hollan (Žít Brno).

Podle něj je v Brně 22 tisíc kreativců, tedy veliký zájem. Jenže koaliční partneři z TOP 09 a ANO prý couvají ze slíbené dotace více než 12 milionů korun pro projekt.

To však Kacer (TOP 09) vyvrací. „Z pořadu jednání rady jsme bod stáhli, ale jen proto, abychom si vyjasnili pravidla hry a dali vše právně do pořádku. Aby bylo jasné, na co peníze půjdou, za jakých podmínek a s jakým efektem. Jedině tak se může hub přesunout do Kreativního centra na Cejlu v rámci dotace, o kterou chceme žádat. Přes prázdniny věc doladíme a chceme ji předložit na zářijovém zastupitelstvu,“ reagoval Kacer.