Nový chodník je šikmý a s boulemi. Ať ho zaplatí starosta, zní z obce

„Je to katastrofa. Ten chodník je šikmý. Nejde po něm jet s kočárkem nebo třeba s invalidním vozíkem, problém mají i staří lidé o holi. A což teprve v zimě, když trochu namrzne. Tváří se to jako chodník, ale ve skutečnosti je to nájezd pro auta. Od zedníka jsem si půjčila úhloměr. Má sklon 16 stupňů, to je jako střecha,“ říká zastupitelka obce a předsedkyně finančního výboru Bohdana Kaňová.

Na začátku byl dobrý úmysl, se kterým souhlasili místní obyvatelé i zastupitelé. Vybudovat chodník k naposledy postaveným rodinným domkům v Nové ulici, položit vedení pro kabelovou televizi, opravit původní chodník a doplnit ho u dvou starších domů, které ho ještě neměly.

Jejich majitelé souhlasili s tím, že pozemek pro chodník odprodají obci. V létě přijela firma a pustila se do stavby. Dílo, které po sobě zanechala, má ale „chybku“ – nedá se po něm normálně chodit. Minimálně v části ke starým domům, kde před tím nebyl.

Podle starosty Jiřího Šlancara je ale všechno v pořádku. Podle něj je chodníkem jen komunikace před novými domy a opravená část toho původního. Navazující část s boulemi „nahnutá“ k silnici o délce 24 metrů je pouze zpevněnou plochou. A na ni projektová dokumentace není potřeba.

„Nový chodník je vybudovaný v souladu s projektovou dokumentací, kterou schválili zastupitelé, zpevněná plocha podle požadavků vlastníků pozemků,“ píše Šlancar v odpovědi na stížnost, kterou mu poslala Kaňová.

Ta poslala i otevřený dopis kolegům zastupitelům a žádá nápravu. A nespokojení jsou i majitelé domů, před kterými chodník stojí.

Podle starosty jde ale o osobní útoky. „Nechci se k té věci vyjadřovat. Jsou to zákulisní věci, které tady v obci probíhají,“ uvedl starosta Šlancar. Na otázku, proč jsou na chodníku – zpevněné ploše boule a je šikmý odpověděl: „Respektovali jsme původní terén.“