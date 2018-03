V Brně přišla uctít slovenského novináře Kuciaka tisícovka lidí

Lidé nesli transparenty s portréty Kuciaka a Kušnírové a nápisem „Nezapomeneme“ ve slovenštině, tedy „Nezabudneme“ nebo nápisy „Kulkou pravdu nezabiješ“ nebo „Nebudeme mlčet“.

Na podiu na náměstí Svobody se pak vystřídalo několik řečníků, například pořadatel akce Dominik Levíček. Ten mluvil o tom, že ani tak strašný zločin by neměl novináře zastrašit a umlčet. „Nebojte se a nemlčte,“ vyzval přítomné. Jihomoravský předseda Syndikátu novinářů ČR Jaroslav Bobek zase apeloval na slovenské kriminalisty, aby zločin řádně vyjasnili a vyšetřili. „Odhalit a potrestat viníky vraždy je nutno v zájmu ochrany práce novinářů, bez které nemůže fungovat svobodná společnost,“ uvedl Bobek.

Nezávislý publicista a historik Luděk Navara zase hovořil o alarmujícím útoku na samotnou podstatu demokracie – svobodu. Mluvil o zastrašování novinářů a jejich dehonestaci ze strany těch, kteří se snaží obohatit na úkor státu a proto snaží umlčet ty, kteří na to upozorňují a přinášejí pravdivé informace.

„To, co se stalo na Slovensku, je vyvrcholením něčeho, co se děje už delší dobu. Je to strašná tragédie a já si přeji si, aby to bylo výzvou a důvodem k tomu, abychom se zamysleli, abychom společně s novináři čelili tomu, čemu čelí oni a abychom jim pomohli chránit svobodu, protože bojují za nás za všechny,“ uvedl Navara.

S Navarovými slovy souhlasí například i Slovenka Veronika Gurecková z Popradu, která pracuje v Brně. „Když jsem se o té události dozvěděla, nepřekvapilo mě to. Na Slovensku je totiž velmi vyhrocená situace. Považuji to za tragédii a jsem z toho velmi smutná. Myslím, že bychom měli nahlas hovořit o tom, co se děje a nebát se prosazovat to, jak by to mělo být, proto jsem tady,“ uvedla Gurecková.

Další shromáždění bude příští středu

V závěru přítomné Levíček pozval na další pietní shromáždění, které se bude konat příští středu 7. března mezi 17:30 a 18:00 na Zelném trhu.

Pietní pochody ve jménu obou zavražděných se dnes konají také v Praze a desítkách slovenských měst. Akce nese název „Nechceme zpět 90. léta! Pochod za Jána a Martinu“.

Název má podle pořadatelů odkazovat na 90. léta na Slovensku spojená s vládou kontroverzního premiéra Vladimíra Mečiara (HZDS) a skandály jeho vlád. Nedávná dvojnásobná vražda otřásla nejen Slovenskem, ale i Českou republikou, odsoudili ji čelní čeští i slovenští politici.

Sedmadvacetiletého novináře pracujícího pro portál Aktuality.sk zavraždil i se stejně starou přítelkyní neznámý pachatel na konci února v jejich domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Podle policejního prezidenta Tibora Gašpara je nejpravděpodobnějším motivem investigativní Kuciakova práce. Vyšetřovatelé zatím vycházejí hlavně z toho, že důvodem mohla být novinářova snaha odhalovat organizovaný zločin.

Kuciak psal dříve o slovenských podnikatelích, chystal se vydat materiál o italském podnikateli Antonio Vadalovi a jeho napojeních na nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica.

Ve svém posledním nedokončeném materiálu novinář napsal, že na východě Slovenska fungují ve vzájemné koordinaci zástupci čtyř rodin z prostředí italské Kalábrie, kde působí obávaná mafie ‚Ndrangheta. Mezi nimi je i Vadalova rodina. Jejich hlavní podnikatelskou činností na Slovensku je podle novináře zemědělství.

Po vraždě rezignoval dlouholetý slovenský ministr kultury Marek Maďarič. Do vyšetření případu opustili svá místa tajemník bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň a premiérova asistentka Mária Trošková. Na údajné vazby Jasaně a Troškové na Vadalu poukázal Kuciak ve svém posledním nedokončeném článku.