Dlouhodobě nemocní budou mít v léčebnách větší komfort i více soukromí

Zastaralé vybavení, až sedm lidí na jednom pokoji, minimální klid i soukromí. Léčebny pro dlouhodobě nemocné pacienty (LDN) v Jihomoravském kraji mnohdy postrádají důstojné podmínky. Přitom v nich končí lidé po těžkých úrazech či mozkové mrtvici, kteří k úspěšné léčbě potřebují i psychickou pohodu.

„Do jedné z léčeben jsme dali tatínka. Amputovali mu nohu a prodělal mrtvici. Jeho stav se tam ale zhoršil, psychicky to nezvládal. Ležel na pokoji s dalšími čtyřmi lidmi, každou chvíli někdo umřel. Raději jsme ho vzali domů,“ podělila se o zkušenost Iveta V. z Hodonínska.

Situace se ale začíná obracet k lepšímu. Vedení kraje chystá kompletní úpravu péče i nová lůžka, některé změny navrhují i samotné nemocnice. Třeba ta v Hustopečích, k níž náleží i léčebna s 94 lůžky. Ke zlepšení podmínek přispějí stavební úpravy.

„Máme třeba několik pokojů po pěti lůžkách. Nekomfortní je to nejen pro pacienty, ale také vůči návštěvám. Nemají žádné soukromí, proto pokoje rozdělíme. Pokaždé, když máme nějakou korunu k dispozici, snažíme se zázemí zlepšit,“ poznamenal ředitel hustopečské nemocnice Karel Doležal.

Na Červeném kopci vznikne ubytování pro lidi bez domova

Že má nedůstojné prostředí na pacienty špatný vliv, potvrzuje brněnská psycholožka Kamila Zieglerová. „Pro lidi je často stresující už sama představa, že musí do nemocnice, natož když tam musí zůstat. Ležet na pokoji s dalšími šesti lidmi, to nikomu nepřidá,“ prohlásila.

To je i jeden z důvodů, proč definitivně skončila LDN na Červeném kopci v Brně, kde se klienti tísnili na pokojích se šesti až sedmi lůžky. Budova z 19. století celkově dosluhovala, chybělo také potřebné zateplení.

„Pacienty jsme přemístili do léčebny přímo v budově Nemocnice Milosrdných bratří. Máme tam většinou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, aby lidé měli více soukromí. Nechybí ale ani pětilůžkový, ve výjimečných případech totiž nemocní mají radši větší společnost,“ uvedl ředitel nemocnice Josef Drbal.

Nevyužitá ale nezůstane ani budova na Červeném kopci. Brno tam zřídí ubytování pro lidi bez domova, kteří skončili v nemocnici. Po propuštění na ulici se totiž jejich stav může bez řádného doléčení znovu zhoršit.

„Na Červeném kopci jim poskytneme ubytování i zdravotní dohled,“ nastínil náměstek brněnského primátora pro zdravotnictví Petr Hladík (KDU-ČSL). Při kapacitě 20 lůžek se měsíční provozní náklady budou podle odhadů města pohybovat okolo 250 tisíc korun.

Sociální lůžka pro čekatele na domov důchodců

Pro pacienty, kteří po hospitalizaci s akutními problémy potřebují následnou péči, je nyní na jižní Moravě k dispozici zhruba 900 lůžek. To ovšem ani zdaleka nestačí. Kraj proto musí co nejdříve vyřešit, kde zřídí nová.

Také kvůli tomu sestavil poradní sbor odborníků ze zdravotnictví, jehož úkolem je vytvořit ucelenou koncepci krajského zdravotnictví. „V Jihomoravském kraji je potřeba zřídit 200 až 400 lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty,“ vyčíslil Drbal, jenž je koordinátorem poradního sboru.

Data vyplývají z analýzy, která se právě počtem lůžek zabývá. Nové kapacity bude kraj společně s odborníky vytipovávat napříč nemocnicemi. Podle Drbala je umístění dalších lůžek ve stávajících zařízeních ideální.

„Podle mého názoru je to nejlepší řešení. Musíme ovšem zjistit, jak moc jsou vytížená. Struktura pacientů se změnila, prostor pro nová lůžka by se mohl najít především ve velkých nemocnicích,“ míní Drbal.

Odborníci uvažují i nad tím, že místo části lůžek v LDN, kde jsou pacienti, již vyžadují nepřetržitou péči, zřídí takzvaná sociální lůžka. Ta slouží lidem, kteří se o sebe víceméně dokážou postarat a potřebují jen občasný dohled, třeba aby pravidelně brali léky.

V LDN často zůstávají jen do doby, než se uvolní místa v domovech důchodců. Sociální lůžka jsou v takových případech levnější variantou, a to i vzhledem k počtu personálu. Pro nemocnice je to levnější varianta, protože není potřeba tolik personálu. „Nové kapacity chceme dojednat ještě v tomto roce, když platí stávající smlouvy s pojišťovnami. Je to snazší, když víme, na čem jsme,“ poznamenal Drbal s tím, že poradní sbor se opět sejde ve středu.