PŘÍMÝ PŘENOS: Lední medvědi se po odchodu dcery znovu dávají dohromady

Noria se narodila v listopadu 2015 a stala se hvězdou brněnské zoo. Návštěvníky i čtenáře na internetu bavila ztřeštěnými kousky, například svým neohrabaným pádem do bazénu či akrobatickými skoky do vody.

Otec Umca se musel kvůli její bezpečnosti přesunout do vedlejšího výběhu. „Ve volné přírodě samci běžně mláďata zabíjejí, a to i vlastní, protože je nepoznají. Matky je vychovávají samy a jiným medvědům se snaží vyhnout. Umca je dobračisko a mláděti by asi neublížil, ale odchovy ledních medvědů jsou tak vzácné, že si nikdo nedovolí jít do rizika,“ vysvětluje chovatel Jaroslav Jasínek.

Jak však Noria rostla, hledali jí nový domov, aby sama mohla mít potomky a pomohla rozšířit ohroženou populaci ledních medvědů. V prosinci 2017 dvouletou samičku přesunuli do prostoru, který v době jejího dětství obýval Umca (psali jsme zde).

Ten se tak mohl vrátit ke své družce Coře. „Začnou se očichávat a jak já říkám vykládat si. Cora je vždycky ze začátku opatrná, ale nebývá mezi nimi větší problém. Znají se odmala a vyhovují si. A i když byl Umca vedle, tak se navzájem cítili a věděli o sobě,“ přibližuje Jasínek medvědí námluvy.

Medvědice Cora je na rozdíl od Umcy odchovaná přirozeně a instinkty šelmy jsou u ní znát víc. „Ale Umca se umí chovat jako samec. Když přijde období páření, tak ji užene. A umí si udělat pořádek, aby měl ve výběhu svůj klid,“ podotýká Jasínek.

V brněnské zoo doufají, že spolu Umca s Corou budou mít další mládě. Úspěšně odchovat se jich povedlo už pět.