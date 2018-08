Populární medvědici čeká stěhování z Brna, musí se naučit vlézt do bedny

Návštěvníci brněnské zoo se mohou s Noriou symbolicky rozloučit 25. srpna na Dni adoptivních rodičů při komentovaném krmení, už ji ale neuvidí provádět obvyklé akrobatické skoky do bazénu. Přesunula se totiž do vedlejšího výběhu, v tom hlavním nyní pobývají její rodiče Cora a Umca.

Tříletá Noria má ideální věk, aby měla vlastní mláďata, také proto míří do Rostocku, kde jí společnost bude dělat čtyřletý samec Akiak.

„Noria je dospělá mladá dáma a odchodem do Rostocku získá šanci sama se zapojit do reprodukce a mít jednou vlastní mláďata. Není proto důvod truchlit, naopak je to radostná událost,“ oznamuje kurátorka chovu savců Dorota Gremlicová.

Na medvědici čeká nově vytvořená expozice Polarium, kterou momentálně v Rostocku dokončují. Zůstane však Brňačkou. „Není dána do vlastnictví zoologické zahrady v Německu, je to taková naše záloha, kdyby Cora už nebyla schopná odchovat mláďata,“ vysvětluje ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.

Cora zřejmě očekává další mládě

Odjezd Norii je naplánovaný na 30. srpna. „Pokud budou přetrvávat stávající vysoké teploty, je možné, že se Noria vydá na cestu o několik dní později,“ podotýká Gremlicová.

Do konce srpna se oblíbená medvědice bude učit nastupovat do přepravní bedny. Pokud nácvik zvládne, nebudou ji muset ošetřovatelé před transportem uspávat.

Pro Noriu vytvoří ve voze co největší komfort. Pojede v klimatizovaném prostoru ve speciální bedně, kde bude mít neustále k dispozici čerstvou vodu a led, které ji budou při kontrolních zastávkách průběžně doplňovat.

V brněnské zoo nemohou s odjezdem otálet. Jednak kvůli přesně danému termínu slavnostního otevření expozice ledních medvědů Polarium v Německu, ale hlavně proto, že samice Cora nejspíš očekává další mládě.

Vedlejší výběh, kde nyní žije Noria, tak budou v zoo potřebovat znovu pro samce Umca. „Jaro bylo u ledních medvědů láskyplné. Umca už má nejvyšší čas přestěhovat se do svého mládeneckého výběhu, aby měla Cora klid na, doufejme, radostné očekávání,“ sděluje Gremlicová.