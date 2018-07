V Brně začnou jako první používat lék, který umí rozhýbat „líné“ spermie

Ukazatelem mužské plodnosti je spermiogram neboli hodnocení kvality spermií. V posledních letech se však rapidně zhoršuje. Za poslední čtvrtstoletí klesl počet mužských spermií o šedesát procent, současně má stále více mužů – asi pět procent – pomalé, někdy i úplně nepohyblivé spermie.

„Ty pak nejsou schopné oplodnit vajíčko. Výzkum ale ukazuje, že nepohyblivá spermie ještě nemusí být mrtvá, a pokud je živá a dokážeme ji najít, můžeme ji pro oplodnění použít,“ vysvětluje reprodukční specialista kliniky Tomáš Vrána.

Vědecký tým klinik Reprofit, které sídlí vedle Brna rovněž v Ostravě, se proto zaměřil na zkoumání metody, která živé spermie od mrtvých odliší.

A tady právě nastupuje teofylin. „Krátkodobou kultivací spermií s léčivem teofylin dokážeme nepohyblivé, zdánlivě mrtvé spermie rozhýbat a vybrat ty, které budou schopné oplodnit vajíčko. Dokud jsme tento postup nemohli využít, riskovali jsme selhání oplození a zbytečnou ztrátu vajíčka a po několika neúspěšných pokusech nezbylo než doporučit páru využít spermie od dárce,“ popisuje androložka Soňa Kloudová.

V České republice farmakologickou stimulaci pohybu spermií pomocí teofylinu, látce podobné kofeinu, dosud nikdo neprováděl – kvůli legislativním překážkám. V zahraničí, včetně některých zemí Evropské unie, je však tato metoda dlouhodobě součástí asistované reprodukce.

Teofylin slouží i jako lék na astma

V Česku ji nejprve musela podpořit souhlasným stanoviskem Sekce asistované reprodukce České gynekologickoporodnické společnosti a Asociace reprodukční embryologie.

„Na základě toho udělil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povolení k používání teofylinu klinikám Reprofit, které se tak staly prvními a aktuálně jedinými pracovišti, jež mohou párům dopřát tuto možnost léčby, a zvýšit tak jejich šanci na úspěch,“ říká lékař Vrána.

Na formulaci žádosti pro SÚKL se podílel i profesor Pavel Trávník. „Existuje několik metod rozlišení živých a mrtvých spermií, tato se však jeví jako velmi nadějná. Není to metoda nová, v řadě států se používá. Nelze si představovat, že by umožnila, aby málo pohyblivé nebo nepohyblivé spermie se staly pohyblivými a schopnými oplodnit vajíčko, metoda funguje vždy jen ve spojení s ICSI (injekce spermií přímo do vajíčka – pozn. red.),“ přibližuje Trávník.

„Prakticky se to provádí tak, že ke spermiím se přidá aktivační roztok obsahující teofylin, spermie, které se poté začaly pohybovat, se vyberou a opláchnou čistým kultivačním médiem a potom se použijí k ICSI,“ popisuje Trávník, jenž je kromě jiného i viceprezidentem Asociace reprodukční embryologie.

Metoda je podle něj bezpečná, protože teofylin neovlivňuje genetickou informaci obsaženou ve spermii a opláchnutou spermií se ho přenese do vajíčka nejvýše pár molekul. „Navíc teofylin se používá už od 50. let minulého století jako lék na astma, takže jeho bezpečnost je důkladně prokázána,“ uklidňuje Trávník.

Podle Vrány je uvedení metody do klinické praxe dalším milníkem na poli reprodukční medicíny. „Dáváme totiž mužům, kteří doteď ztráceli naději na vlastního potomka, šanci, že se ho dočkají,“ vysvětluje.

Jinde věří spíše laseru

Například Institut reprodukční medicíny UNICA v Brně ale teofylinu nefandí.

„Tato metoda byla již řadu let využívána na mnohých zahraničních pracovištích. Ukázala se však jako nepříliš efektivní. Použití teofylinu může dočasně zvýšit pohyblivost spermií, ale přesto nezaručí, že dojde k úspěšnému oplození vajíčka. Na naší klinice ji zavádět neplánujeme,“ říká vedoucí laboratoře Sylvie Hlaváčová.

K určení životaschopnosti nepohyblivých spermií tam využívají speciální typ laseru. Tím vyberou živou spermii a injekcí ji aplikují do vajíčka.

Statistiky uvádějí, že v Česku má problémy s plodností až čtvrtina všech párů. A podle studie z Oxfordu, realizované v letech 1973 až 2011, do níž se zapojilo téměř 43 tisíc mužů ze západní Evropy, poklesl počet spermií o více než padesát procent.

„Kvalita spermií je ovlivňována mnoha faktory. Kromě věku, vrozených vad či prodělaných nemocí může být na vině stres, kouření, alkohol,“ dodává Hlaváčová.

Teofylin není jediná brněnská specialita, která má pomoct řešit problémy s oplodněním. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně otevře obor, v němž bude jako jedna z mála v Evropě vychovávat embryology.

„Jsme úplní průkopníci. Žádné základní vysokoškolské studium tohoto typu u nás není a i po Evropě je těchto programů jen pár,“ uvedl již dříve Aleš Hampl, garant nově připravovaného studijního programu, jenž zatím hledá přesný název. Od roku 2020 má vzdělávat kolem dvacítky studentů ročně.