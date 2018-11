Lesy kvůli suchu umírají, pily nestíhají odebírat chřadnoucí smrky

Nová pomoc pro lesníky Ministerstvo zemědělství podpoří výsadbu listnatých dřevin. Lesníkům za takto osázený hektar vyplatí o třetinu více než doposud, místo 9 korun to bude 12. „Poskytneme zdroje na výsadbu lesních porostů odolnějších vůči změně klimatu, zejména listnáčů nebo jedle, a na zalesnění holin po kalamitách,“ vyjmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman. Další nový příspěvek ve výši 26 tisíc korun na hektar je poskytován na seštěpkování poškozených jehličnatých porostů mladších čtyřiceti let. Resort aktuálně zvažuje i krajní řešení, třeba spalování přebytečného kalamitního dřeva. Ani to se však neobejde bez finanční podpory a změny legislativy. „Uvolnilo by to trh od přebytků, které se již nepodaří zpracovat běžným pilařským a papírenským postupem,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.