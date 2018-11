Z Brna létá nová linka do Itálie. Žádané je i Abú Zabí, ukázala studie

Letiště v Bergamu slouží zejména pro nízkonákladové aerolinky a leží zhruba 50 kilometrů od Milána. Blízko je to z něj i do Alp a k oblíbenému Gardskému jezeru.

Linka začala fungovat na konci října a létá vždy v neděli a ve středu tam a zpět. První let strojem se 189 místy využilo 181 cestujících. „Podobně obsazené byly i následující lety,“ poznamenala mluvčí brněnského letiště Kateřina Pichalová.

Hejtman Bohumil Šimek (ANO) si nové spojení pochvaluje. „Je to významný krok naší společné strategie rozšiřovat počty pravidelných linek pro obyvatele a turisty,“ zdůraznil.

O dalších linkách mlčí

Kam dál bude možné letecky z Brna cestovat, ale hejtman zatím nechce prozradit. Obává se, aby jednání neskončila stejně jako před rokem, kdy rumunská nízkonákladová letecká společnost Blue Air nečekaně ukončila komunikaci a z připravované dohody sešlo.

„Zatím nechci být konkrétní. Jednáme o podobných linkách, o které jsme stáli už před rokem. Nejprve jsme leteckým společnostem zadali okruh asi dvaceti destinací, které jsme si představovali jako vhodné pro cestující z Brna. Pak jsme výběr zúžili na deset a teď vyjednáváme o pěti až šesti nových linkách, které jsou reálné asi od března. Více neprozradím, protože bych se zachoval neseriózně k obchodním partnerům,“ nastínil Šimek.

O konkrétních destinacích vyjednává hejtmanství také na základě výsledků analýzy. Studii za více než půl milionu korun nechala za krajské peníze vypracovat Jihomoravská rozvojová společnost, která má vyjednávání o leteckých linkách na starosti. Nikterak nečekaně se ukázalo, že Brnu se vyplatí linky do velkých evropských měst.

„Analýza vytyčila právě těch dvacet destinací, o kterých jsme jednali s leteckými společnostmi. Kam chtějí lidé z Brna cestovat, je asi jasné. Prioritně do nejvýznamnějších evropských měst. Nicméně nejvíce mě překvapilo, že se ve zmiňovaném výběru objevilo například druhé nejlidnatější město Spojených arabských emirátů Abú Zabí,“ poznamenal jednatel Jihomoravské rozvojové společnosti Daniel Mahovský.

Data o milionech cestujících

Němečtí autoři analýzy vycházeli například z dat leteckých společností. „Sledují pohyby milionů cestujících z Bratislavy a Vídně, odkud létají Jihomoravané. K dispozici měli i data od celníků,“ nastínil Mahovský, který podobně jako hejtman nechce o vyjednáváních příliš hovořit.

Z brněnského letiště tak v současné době létají pravidelné linky do Mnichova, na londýnský Stansted a do Bergama. Linka do Mnichova létá dvakrát denně každý všední den a jeden let má v rozpisu i v neděli. Do Anglie míří letadla každý den mimo úterý a středy.

Promlouvat do vyjednávání o linkách plánuje i nová koalice složená z ODS, Pirátů, KDU-ČSL a ČSSD, která brzy obsadí brněnský magistrát. Podle Petra Kratochvíla (ODS), jenž se pravděpodobně stane brněnským radním pro dopravu, se musí Brno zaměřit na spojení s významnými evropskými dopravními uzly, aby bylo schopné konkurovat okolním letištím.

V dubnu také krajští zastupitelé odhlasovali založení obchodní společnosti pod názvem GSA Moravia, v níž má kromě Jihomoravské rozvojové společnosti podíl také firma Letiště Brno. Jejím úkolem je přilákat do Brna další dopravce.

Největší jihomoravské město totiž dlouhodobě bojuje o cestující například s Bratislavou, která navíc spustila velkou marketingovou kampaň. Zaplatili si billboardy i polepy tramvají, prostřednictvím kterých lákají na lety do Barcelony, Bruselu, Říma, Paříže i na Ukrajinu.