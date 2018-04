V Brně vymýšlí raritu, startující letadla mají před auty chránit semafory

Obrázky letiště v Gibraltaru už jsou kultovní. Přistávací a vzletovou dráhu tam protíná silnice vedoucí z britského zámořského území do Španělska. Když se zrovna po dráze pohybuje letadlo, zastaví řidiče semafory a závory.

Podobné kuriozity by se teď mohlo dočkat i Brno. Semafory zastavující auta kvůli letadlům by mohly vyřešit problém s plánovaným obchvatem Tuřan, který nelze vést jinak než nebezpečně blízko brněnského letiště.

Vysoká vozidla, jako kamiony či autobusy, by totiž zasahovala do ochranného pásma pro vzlet letadel. A tak si město, tuřanská radnice i vedení letiště lámou hlavou nad tím, jak to elegantně a za co nejméně peněz vyřešit.

„Proto jsem navrhl řešení se semaforem. Pro řidiče to bude znamenat zdržení, ale lepší tohle než současný stav, kdy se auta tísní v kolonách, protože kapacita nynějších silnic prostě nestačí,“ vysvětlil starosta Tuřan Radomír Vondra (Žijeme zde).

Semafory si u letiště dokáže představit i náměstek primátora pro dopravu Richard Mrázek (ANO). „Je to pro nás jedna z variant, o které jednáme,“ konstatoval.

Třikrát, nebo i stokrát denně?

Tuřanský starosta poukazuje na to, že na letišti jsou momentálně pouze dvě pravidelné letecké linky – do Londýna a Mnichova. Podle Vondry by se proto červená na semaforech neobjevovala příliš často.

Varianty, jak řešit obchvat Tuřan Zahloubení obchvatu do země. Bylo by nutné odčerpávat dešťovou vodu, která se kolem obchvatu nahromadí. Nebo část silnice zastřešit a vodu odvést jinam.

Bylo by nutné odčerpávat dešťovou vodu, která se kolem obchvatu nahromadí. Nebo část silnice zastřešit a vodu odvést jinam. Semafory. Zastaví auta na obchvatu, když bude z Tuřan startovat letadlo.

Zastaví auta na obchvatu, když bude z Tuřan startovat letadlo. Posunutí letištní dráhy o několik metrů. Je to nejméně pravděpodobná varianta. Nesouhlasí město, kraj ani letiště.

To ovšem tak jisté není. V jednání je totiž výrazné navýšení počtu linek z letiště. V letní sezoně se navíc přidávají k pravidelným spojům také charterové lety do dovolenkových lokalit. K tomu je potřeba připočítat nákladní letadla a to, že tuřanské letiště pravidelně využívá k tréninku svých pilotů například společnost Austrian Airlines.

Navíc zatím není jasné, jestli by nebylo nutné semafory spouštět i v případě vzletu malých soukromých letadel. V krajním případě by se také červené světlo rozsvěcelo více než stokrát denně.

Rozhodnou technici letiště, kteří vyhodnocují všechny okolnosti. Mají za úkol také spočítat, jak dlouho budou muset řidiči na obchvatu čekat. „Musíme také vyhodnotit, jak nákladná je tato varianta v porovnání s dalšími možnostmi. Dopady na řidiče i na letiště,“ uvedl Jiří Sochor, mluvčí společnosti Accolade, které letiště patří. Navíc je dost možné, že semafor řidiče zastaví nejen ve chvíli, kdy bude Tuřany opouštět letadlo, ale také když bude některý ze strojů přistávat.

Podle experta na letectví Jana Čadila se tak jedná o komplikované řešení, které je potřeba důkladně zvážit, aby řidiči nečekali před semaforem dlouhé minuty.

„Záleží na tom, v jaké vzdálenosti se obchvat od dráhy bude nacházet a v jakém okamžiku semafor auta zastaví. Pokud až ve chvíli, kdy bude letadlo nastartované, tak dráhu opustí během několika málo minut a řidiči mohou pokračovat v jízdě. Opravdu je potřeba vymyslet důkladné technické řešení, které navíc musí schválit Úřad pro civilní letectví,“ říká Čadil, jenž je šéfredaktorem časopisu Letectví + kosmonautika.

Je to nesmysl, podivuje se letec

Nápad se nezdá ani Petru Voženílkovi, který je instruktorem leteckých výcviků ve Vyškově.

„Dávat semafor na obchvat, který má odlehčit a zrychlit dopravu, považuju za nesmysl. Ano, takové řešení mají na Gibraltaru, ale tam mají skály. Neměli jinou možnost, ale v Brně je to blbost. Z vlastní zkušenosti vím, že na vyčkávacím stanovišti normálně stojíte s malým letadlem i dvacet minut ve frontě, než se dostanete na startovací dráhu. Z Tuřan nelétají jen velká dopravní letadla,“ upozornil Voženílek.

Ve hře jsou tak stále i dřívější návrhy řešení obchvatu. Například jeho zapuštění do země. Šlo by o zářez hluboký asi dva metry, aby vysoká auta nezasahovala do ochranného prostoru. Umístění semaforu je ale mnohem levnější.

Předpokládané náklady na stavbu obchvatu o celkové délce 2,6 kilometru jsou 129 milionů korun. Většinu mají pokrýt dotace z Evropské unie. Silnice má před Tuřany odbočit z Hanácké ulice kolem letiště směrem na Sokolnice.