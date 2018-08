VIDEO: Obří stage pro Kabáty drží v zemi 26 tun vody

Program Létofest Brno 2018 Druhý ročník hudebního festivalu přivítá dnes a zítra brněnské výstaviště. Lidé se do areálu dostanou bránou číslo 7.

Vstupenky lze zakoupit přímo na místě. Páteční stojí 450 Kč, sobotní 550 Kč a dvoudenní 950 Kč. Návštěvníci MotoGP mají nárok na slevu, děti do 10 let vstup zdarma.

Dnešní program: 16.45 – 18.00 Harlej 18.45 – 20.00 BSP 20.45 – 22.00 Chinaski 22.45 – 00.00 Mig 21

Sobotní program: 13.00 – 14.15 Sebastian 15.00 – 16.15 Marek Ztracený 17.00 – 18.15 Anna K.19.00 – 20.15 Iné Kafe 20.45 – 22.00 Wanastowi Vjecy 22.30 – 23.45 Kabát