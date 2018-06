VIDEO: V Pasohlávkách mají sraz majitelé legendárních amerických vozů

Na jižní Moravu se letos stěhuje z kempu Konopáč u Heřmanova Městce, který už akci prostorově nestačil. Při loňském ročníku se jí totiž účastnilo na sedm stovek aut a show tam několik let po sobě lámala návštěvnické rekordy.

Monstrózní sraz „amerik“ v Pasohlávkách odstartoval dnes a trvat bude tři dny. Pořadatelé předpokládají u lagun Pálavských jezer účast téměř tisícovky nablýskaných legend i aut, která právě sjela z výrobní linky.

„Na své si přijde opravdu každý. K vidění budou veterány z časů Elvise Presleyho, burácející osmiválce, naleštěné youngtimery, terénní svalovci, klasická kabria z 50. a 60. let, ale i nejnovější corvetty a mustangy,“ popisuje pořadatelka akce Petra Haumer.

Kdo má rád muzikál Pomáda, rozhodně neodejde zklamaný. Křídláky z 50. let jsou jen malým zlomkem toho, co Pasohlávky nabídnou k vidění. Procházka po areálu kempu bude živou učebnicí amerického automobilového designu a životního stylu.

„K pořádné americké akci patří samozřejmě i americké jídlo a pití. Návštěvníci si tak vychutnají pravé americké burgery nebo stylové občerstvení v US school busu, obslouží je pin-up hostesky,“ láká na netradiční akci Haumer.

K tomu budou na unikátním automobilovém srazu hrát hned čtyři rockabilly kapely. Co že to je rockabilly? V doslovném překladu „venkovské houpání“, jinak jeden z nejstarších stylů rokenrolové hudby, který se začal utvářet začátkem 50. let minulého století. Návštěvníci akce se tak můžou těšit na kapely Mr.56 Rockabilly Band, The Prison Band, The Train Robbers a Big Boy Band.