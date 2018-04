Průkopníkem v testování chytrých silnic bude Brno, zrychlí se komunikace

Na chytré dopravní infrastruktuře v současné době pracují Brněnské komunikace, které se zapojili do celoeveropského projektu C-Roads. Z hlavních brněnských hlavních tahů tím chtějí vybudovat inteligentní silnice.

Brno se tak stává městem, ve kterém se bude testovat komunikace mezi vozidly na silnici, semafory nebo jinými informačními panely a hlavní operační centrálou. „Do konce roku máme v plánu touto technologií vybavit část našich vozidel a příští rok ji budeme testovat,“ sdělil na konferenci společnosti MAFRA správní ředitel Brněnských komunikací Roman Nekula.

Tato novinka má podle Nekuly zajistit rychlejší komunikaci mezi řidičem a děním na silnici a je předstupněm budoucího vývoje k samořídícím vozidlům. „Na palubní jednotce uvidíte informace, že 250 metrů za vámi jede vozidlo hasičů a můžete na to včas zareagovat, nebo bude palubní jednotka signalizovat, že se silnice zužuje ze dvou do jednoho pruhu,“ přiblížil Nekola. Komunikační jednotka, kterou musí Brněnské komunikace vybavit svá vozidla, by ale do budoucna neměla být překážkou. V blízké době se má totiž stát součástí nově vyráběných automobilů.

Není to první krok směrem k chytrému městu, které Brno testuje nebo přímo zavádí. Brňané už více než rok využívají elektronickou šalinkartu, nedávno magistrát představil myšlenku na chytrou čtvrť v lokalitě Špitálka. „Bude to ukázková chytrá čtvrť, aby bylo vidět, že i v takovém místě lze vybudovat lokalita plnou moderních technologií,“ sdělil Jaroslav Kacer (TOP 09), náměstek brněnského primátora pro oblast Smart city.

Připomněl, že Brno také zhruba před měsícem spustilo portál data.brno.cz, které na jednom místě soustředí velké množství dat a informací o Brně, ať už z hlediska pohybu dopravy během dne, nebo třeba i pohybu lidí. „Je tam 65 aplikací a za dobu od spuštění registrujeme 13 500 unikátních uživatelů,“ doplnil Kacer. V nejbližší době chce město jít naproti také elektromobilitě a vybudovat zhruba pět dobíjecích stanic.