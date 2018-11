Majitelé chat pomohli vyhnat narkomany z kraje Brna, zůstal jen nepořádek

Měsíce museli snášet obyvatelé z chatařské kolonie na kopci Hradisko nad řekou Svitavou v brněnských Obřanech hluk, hádky, zápach, nepořádek a také výhrůžky hned z několika chat, do kterých se načerno nastěhovali bezdomovci a lidé závislí na drogách.

Kolonií se šířila atmosféra strachu, kdy se lidé báli o své děti, majetek i životy. V září na problém upozornil i článek MF DNES, od té doby se situace místních změnila.

Začali ji totiž řešit i vlastníci obsazených nemovitostí, kteří je nevyužívali a o nevítaných návštěvnících nevěděli. Radnice je začala dopisem oslovovat teprve v průběhu září a například jedna z majitelek se o problému dozvěděla až od redaktorky MF DNES.

„Stěžovali jsme si na obřanské radnici, k incidentům volali policii, ale nepomáhalo to. Zatímco vedení radnice nás opakovaně odkazovalo na policii, ta zase tvrdila, že nemůže vstoupit na cizí pozemek bez souhlasu jeho majitele. Nakonec nám vyšla vstříc paní z odboru majetku radnice. Dopisy začala oslovovat majitele parcel a k některým přiložila i článek. Úředníci ze životního prostředí zase poslali výzvu k údržbě pozemku a pohrozili pokutou půl milionu. Pak už to šlo rychle,“ uvedla obyvatelka kolonie Daniela Musalová.

Místní dostali od majitelů plnou moc, mohli pozvat policisty a ti pak „nájemníky“ vystěhovali. „Zůstal po nich neskutečný nepořádek – haldy špinavých hadrů a bot, lahví, napěchovaných igelitových tašek a batohů a také spousta injekčních stříkaček nebo léků na žloutenku. A to tam dokonce bydlela těhotná žena,“ popsala Musalová.

Pořádek hlídají sousedi

O likvidaci nepořádku se museli postarat vlastníci pozemků. „Bylo to devět tun odpadků a všechno, co si tam natahali,“ uvedla jedna z majitelek, která si nepřála zveřejnit jméno, ale redakce ho zná.

Manžel zemřel a ona na chatu už delší dobu kvůli zdraví nejezdila. „Když jsem žádala policii, aby tam zakročila, nepomohla mi s tím, že k zásahu potřebuje mě. Vyřešili jsme to nájemní smlouvou se sousedem, na jejímž základě to šlo. Likvidace kontaminovaného odpadu a následné stržení chaty mě však přijde řádově na desítky tisíc,“ doplnila.

Vyčištění pozemku se nakonec ujali sousedé vyzbrojení rukavicemi a respirátory. „Z toho, co tam zbylo, se dalo uhodnout, kdo tam pobýval,“ poznamenal Pavel Žižka, který na kopci žije téměř deset let a pod správu si vzal dva pozemky. „Soused má další dva. Pokud by se tam něco dělo, hlásíme to majiteli a policistům,“ poznamenal.

Ti potvrdili, že v poslední době ve spolupráci s majiteli chat několikrát zasahovali. „Objevili jsme dvě vloupání a cizí osoby jsme vykázali,“ uvedl mluvčí krajského policejního ředitelství Pavel Šváb.

Ukončené však zatím není vyšetřování střelby z konce srpna. Místní mluví o tom, že se majitel jedné z chat postavil s legálně drženou zbraní proti skupině, která ho opakovaně vykradla. Při střelbě nikdo nebyl zraněn.

Nemáme lidi, víc jsme dělat nemohli, říká starostka

Starostka městské části Maloměřice a Obřany Klára Liptáková (KDU-ČSL) trvá na tom, že radnice dělala to, co měla – upozornila státní i městskou policii a pomohla s likvidací černé skládky na tamním obecním pozemku.

Zavolat vlastníkům pozemků a snažit se s nimi situaci řešit přímo by podle Liptákové bylo nad rámec povinností úřadu. Jak ale ukázal příklad majitelky, kterou kontaktovala a na problém s chatkou ji upozornila MF DNES, mohlo to být nejlepší řešení.

„Oslovili jsme je dopisy, ale bylo to nad rámec našich povinností. Máme velkou agendu a lidí je málo. Je to hlavně záležitost místních, aby informovali majitele, své sousedy, co se na jejich pozemku děje,“ poznamenala starostka.

Podle ní na komunální úrovni problém řešit nelze. „Jsem ráda, že občané v Obřanech mají klid, ale vím, že problémoví lidé se někam přesunou,“ dodala Liptáková.