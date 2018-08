Vládu velkých stran chtějí prolomit malá hnutí, kritizují dopravu i kulturu

Jasné stop modrým zónám

Před čtyřmi lety končil jako člen ODS na postu náměstka primátora, dnes Robert Kotzian vyráží do voleb jako lídr s vlastním hnutím Brno+. Politické cíle prý přitom nejdřív neměl. „Sledovali jsme, jak současná koalice víc a víc poškozuje budoucnost města v mnoha směrech. Postupně proto uzrála myšlenka přeměnit spolek na politické hnutí,“ tvrdí Kotzian.

Bývalý náměstek primátora Robert Kotzian dělal politickou kariéru v ODS.

Na přímou otázku, zda vidí nějaký dobrý krok současného vedení, ho napadá jen jedna věc. „Jistým úspěchem je nalezení právní cesty, jak podle trvalého bydliště zvýhodnit pro Brňany některé služby,“ naráží například na zlevněné šalinkarty.

Brno má ale podle něj pořád dost problémů, protože vedení města jen čtyři roky přešlapovalo na místě. „Brno především potřebuje jasnou vizi svého rozvoje. Současná koalice sice vytváří nové strategie, ale ty jsou zpolitizované. Brno nepotřebuje blouznění o cirkulárním městě, ale jasnou a realistickou vizi pro metropoli středoevropského významu,“ prohlašuje Kotzian. A má jasnou představu, co by dělal, kdyby usedl do křesla primátora. „Zaprvé bych zastavil projekt rezidentního parkování tak, jak jej rozběhla tato koalice. Zadruhé bych nařídil maximální urychlení prací na novém územním plánu. A zatřetí bych nechal zpracovat právní analýzy situace kolem velkého městského okruhu Žabovřeská, jehož stavbu napadl obskurní spolek Voda z Tetčic,“ jmenuje čtyřiačtyřicetiletý politik, jenž má ambiciózní cíl – úspěch pro něj bude zisk deseti mandátů.



Na kandidátce pro komunální volby kryje Kotzianovi záda jako dvojka ředitel bankovní pobočky Richard Duřpekt, na dalších místech se objeví profesor Masarykovy univerzity Ivan Holoubek nebo právník Tomáš Tyl.

Vyměníme ředitele divadla

Už několikrát na sebe strhli pozornost. Nejvíc tím, že v typických modrých tričkách vstoupili na jeviště a přerušili kontroverzní divadelní představení. Teď chtějí Slušní lidé v čele se Zdeňkem Pernicou měnit Brno přímo z radnice.

„Je pro nás šokující, že za divadelní hru jsme trestáni jenom my. Vystoupit proti hanění české vlajky nebo osoby Ježíše Krista je podle mě povinností každého. Udělal bych to znovu,“ ujišťuje Pernica, jehož hnutí jde do voleb v koalici se stranou Soukromníků.

Lídr hnutí Slušní lidé Zdeněk Pernica.

Jako kandidát na brněnského primátora má jasno v tom, jak by se jako „vládce“ Brna choval. „Dal bych lidem na vědomí, že teď radnice pracuje pro ně. A pak je tu řada drobností. Zrušili bychom sociální projekt Rapid Re-Housing, rezidentní parkování a vyměnili ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera. Tím vyřešíme to, co město poškozuje, a zabráníme dalším problémům. A pak prostě začneme realizovat náš program,“ říká Pernica.

Mezi prioritami Slušných lidí je privatizace městských bytů za zvýhodněných podmínek pro ty, kdo budou mít zájem, a garance zachování výše nájmu pro všechny ostatní. Dále chtějí pro Brňany prosadit měsíční jízdné ve výši 99 korun, zlepšit bezpečnost a postavit fotbalový a hokejový stadion.

Do voleb jdou Slušní lidé poprvé, jejich cílem je tak především proniknout do zastupitelstva. „Chceme co nejlépe zastupovat slušné lidi tohoto města. Takže za každý mandát, který nám to umožní, budeme rádi,“ podotýká Pernica.

Na kandidátce je kromě něj i dosavadní židenická místostarostka za KDU-ČSL Monika Doležalová či ragbista Tomáš Černohorský. Za Soukromníky pak Miroslav Ondrák, který pracuje pro městskou část Maloměřice a Obřany, nebo soudní znalec Vladimír Kuchař.

Chytré Brno vám ulehčí život

Lídr brněnské TOP09 Jaroslav Kacer v nadcházejících volbách.

Dnes sedí Jaroslav Kacer v koalici jako náměstek primátora pro Smart City. Zvolený byl za TOP 09, ale po nedávném puči stranu po devíti letech opustil. Nicméně v politice chce zůstat. Do letošních voleb se tak dal dohromady s Moravským zemským hnutím a sestavil kandidátku do brněnského zastupitelstva s názvem Smart moravská metropole.

„Nerad odcházím od rozdělané práce, chci pokračovat v rozpracovaných projektech,“ vysvětluje důvody své kandidatury Kacer, který by tak rád rozvíjel „chytré město“. Mimo jiné chce pokračovat v digitalizaci Brna spojené s komunikací s lidmi. Jako příklad uvádí fungující elektronickou identitu Brno ID. „Přestože se to nemusí jevit, digitalizace je to, co přináší významné zjednodušení a zkvalitnění života obyvatel města,“ míní Kacer.



Brno ID proto hodlá rozvíjet, aby nabízelo další služby a každý Brňan si mohl co nejvíc věcí vyřídit takřka odkudkoliv a nemusel na úřady.

Do Brna chce dál lákat „mozky“ ze zahraničí a tomu plánuje přizpůsobit městské instituce, aby mezi sebou více spolupracovaly. „Musí tu fungovat umělá inteligence, která cizincům umožní lepší komunikaci s úřady,“ vysvětluje Kacer. Primárním cílem a zároveň úspěchem pro něj bude, když s hnutím překročí nutnou pětiprocentní hranici a dostane se s ním do zastupitelstva. „Velkým vítězství by pak byl zisk pěti a více mandátů,“ poznamenává současný náměstek.



Na kandidátce se vedle něj objeví třeba zástupce ředitele soukromého brněnského gymnázia Akademia Ondřej Hýsek. Dále pak Petr Kapoun, ředitel firmy S. A. B. Aerospace, která se specializuje na vesmírné technologie, archeoložka Miriam Nývltová Fišáková či její kolega z oboru Bohuslav Klíma.

Postavíme nové obecní byty

Kandidátka na post brněnské primátorky za stranu Věci veřejné - Petra Quittová

Ačkoliv nyní Petra Quittová působí jako místostarostka městské části Černovice, u Starostů a nezávislých (STAN) dostala důvěru v to, že by mohla zastávat nejvyšší politickou funkci v Brně. Na kandidátce je tak někdejší členka dnes už neexistující strany Věci veřejné na prvním místě.

Do politiky ostatně vstoupila už před 16 lety. „Mým resortem v Černovicích je školství, bytová politika a kultura. Takže s vedením Brna jsme společně řešili třeba rekonstrukci odborných učeben nebo sportovní hřiště pro základní školu,“ jmenuje Quittová.



Pro magistrát má STAN však jiné cíle a vůbec nejsou malé. Hnutí plánuje zrušit rezidentní parkování a naopak vytvořit síť parkovacích domů na území celého Brna podle potřeb městských částí. „Obecně hodláme prosadit nová parkoviště v okrajových částech Brna,“ vysvětluje Quittová.



A jen u nic nezůstane. „Chceme postavit i nové obecní byty. V rámci územního plánu nabídneme lidem, nikoliv developerům, lokality pro výstavbu jejich rodinných domů,“ slibuje Quittová, jež jako lídryně kandiduje také v Černovicích. „Pokud bych stála před rozhodnutím, jestli vzít post starostky, nebo primátorky, volba je nutná. Nelze funkce vykonávat současně,“ podotýká.

Úspěchem ale podle ní pro STAN bude, když se dostane do zastupitelstva. „Naším cílem je mít tři mandáty a být součástí koalice,“ doplňuje Quittová. Před čtyřmi lety zůstalo hnutí STAN hluboko pod pětiprocentní hranicí, když získalo jen necelých 1,4 procenta hlasů.



Na kandidátce se kromě Quittové objeví řada politiků z městských částí. Mezi nimi starosta Brna-sever Martin Maleček, starosta Medlánek Michal Marek či starosta Tuřan Radomír Vondra.