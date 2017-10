Mandlárna se stěhuje do nového. Přibude i degustační místnost

Když před pěti lety vznikla první Hustopečská mandlovice, bylo to těsně před Burčákovými slavnostmi a jednatelka vznikající mandlárny Kateřina Koppová na nich chtěla destilát oficiálně představit. Jenže zrovna v tu dobu kvůli metanolové aféře začala dočasná prohibice a bylo po parádě. Teď, pět let poté, je opět před Burčákovými slavnostmi a mandlárna se chystá na další slavnostní událost.



„Doufám, že tentokrát nám to žádná prohibice nezkazí,“ směje se Kateřina Koppová. Příští týden oficiálně pro veřejnost otevírá nové sídlo své mandlárny, kam se stěhuje nejen sklad a kanceláře, ale také prodejna s kavárnou. A ta by se měla stát jedním z místních lákadel pro turisty.



„Doufám, že to bude další cíl lidí, kteří se budou toulat po jižní Moravě. V Hustopečích přibrzdí, podívají se na rozhlednu do mandloňových sadů a pak si dají naši mandlovici, hustopečský mandlovník nebo mandlovou kávu,“ doufá Kateřina Koppová, která své podnikání před pěti lety založila právě na tradici pěstování exotických mandlí v Hustopečích.

Řízené degustace pro skupinky

Zdejší sady byly svého času nejrozsáhlejší ve střední Evropě. Založila je tu státní čokoládovna už v roce 1949. A v době největšího rozmachu rostlo v sadě 50 tisíc mandloní. Dnes z nich zbylo jen něco přes tisícovku stromů a město sad nadále opečovává a rozšiřuje.



To všechno se lidé v novém sídle mandlárny ostatně také dozvědí. „Chtěla bych do prostoru dát velkoformátové fotografie, jak v minulosti lidé mandloně sadily i jak se o ně čokoládovna starala. Abychom návštěvníkům přiblížili příběh hustopečských mandlí,“ popisuje Kateřina Koppová, která historické materiály získala od Rudolfa Poslušného – bývalého vedoucího sadů.

Hlavně ale v mandlárně půjde o uspokojení chutí. Bude totiž sloužit i jako degustační místnost. „Chci tady dělat řízené degustace pro skupinky. Pro přátele, kteří si vyrazí do Hustopečí do sklepa a chtějí zkusit i něco jiného. Měl by to být takový koutek, který by naplnil představy návštěvníků a turistů o jižní Moravě,“ vysvětluje jednatelka Hustopečské mandlárny.

Zatím se degustace mandlovice, kterou mandlárna vyrábí v několika druzích – třeba s kávou či višní – odehrávaly u Koppových v garáži. Právě tam mandlárna před pěti lety vznikla doslova na koleni. Dnes podnik vyrobí přes 40 tisíc půllitrových lahví originální mandlovice, která se prodává po celém Česku. Bez velkého marketingu, jen na základě doporučení lidí, jimž zachutnala.