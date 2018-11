Pirátka, která byla proti koalici s ODS, se vzdala místa brněnské radní

Markéta Gregorová hlasitě vystupovala proti vznikající brněnské koalici Pirátů s ODS, lidovci a ČSSD už předtím, než ji ostatní členové brněnské buňky Pirátů ve svém hlasování schválili.

Vadilo jí pozadí brněnské ODS a její kandidátky na primátorku Markéty Vaňkové.

„Mnoho informací, které se mi nezamlouvaly, jsem se začínala dozvídat až těsně před volbami či po nich. Nic nelegálního, samozřejmě, ale vypovídajícího o morálním kompasu lidí a já ho mám prostě dost drasticky jiný,“ poznamenala Gregorová.

Zároveň však ujistila, že v případě prosazení koalice ostatními Piráty převezme dohodnutou funkci radní pro kulturu.

Po pondělním podpisu koaliční smlouvy změnila názor. „S vědomím rozporu mezi mým postojem a pozicí radní jsem diskutovala se svými kolegy Piráty nejkomfortnější řešení pro všechny zúčastněné a rozhodla se na pozici radní nenastoupit,“ uvedla Gregorová v prohlášení zaslaném médiím.

Zůstane nicméně neuvolněnou zastupitelkou, což znamená, že místo platu radní bude dostávat pouze symbolickou odměnu.

„Neznamená to však, že by byl (pirátský) klub nejednotný. Naopak, probrali jsme to v rámci klubu důkladně a přátelsky a snažili si vyjít vzájemně vstříc. Dál budu v oblasti kultury participovat a zároveň se budu angažovat v sociální oblasti, ráda bych se stala mostem mezi koalicí a veřejností v sociálních tématech,“ doplnila Gregorová.

Kultura je můj nový sport, říká Fišer

Nový radní pro kulturu Marek Fišer se dosud věnoval hlavně sportovní oblasti. Je členem představenstva městské firmy Starez, která má ve správě brněnská sportoviště. Byl jedním z hlavních pořadatelů slavné rozlučky fotbalisty Petra Švancary na stadionu za Lužánkami a aktivně usiloval o postavení nové fotbalové arény.

„Kultura je můj nový sport. Je to manažerská pozice, takže se to dá nějak uřídit. Obecně se chápe, že kultura a sport jdou nějakým způsobem proti sobě, ale to bych nechtěl. Je to úplně čerstvá věc a já se potřebuji s agendou důkladně seznámit,“ sdělil Fišer.

Ten už se potkal s dosavadním náměstkem primátora pro kulturu Matějem Hollanem, za jehož hnutí Žít Brno kandidoval v minulých volbách. Je podle něj třeba dokončit Janáčkovo kulturní centrum, řešit díry v rozpočtech kulturních organizací a zvýšit platy lidem, kteří v této sféře pracují.

Výstavbu nového fotbalového stadionu naopak současná koalice dala k ledu. „Jako zastupitel bych se chtěl věnovat i Lužánkám, i když problém je to složitý. Do budoucna bude nutné ho vyřešit,“ podotkl Fišer.