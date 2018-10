Politika je o hledání cest, vysvětluje obrat v Brně budoucí primátorka

Dokola jste opakovala, že nechcete obcházet vítěze voleb. Jak byste tedy svůj krok nazvala?

Říkala jsem to v neděli bezprostředně po volbách. To jsem dodržela, s hnutím ANO jsem jednala. Nicméně politika je o hledání cest a ukázalo se, že je i lepší cesta.

Trvala jste také na tom, že chcete širokou koalici, aby respektovala co nejširší vůli voličů. Jak s tím ladí vyšachování ANO?

Myslím, že respektujeme vůli voličů, protože opět se jedná o širokou koalici. Jsme tam čtyři subjekty, takže nevzniklo dvoučlenné či tříčlenné uspořádání.

Co bylo hlavním impulzem k nenadálému obratu, když jste dosud nezmínila žádné zásadní rozpory v jednání s hnutím ANO?

Ten impulz podle mě není důležitý. Důležité je, že tuto cestu vnímáme jako lepší. Do pondělního večera jsme si mysleli, že tato cesta není možná, ale ukázalo se, že to možné je, a já to vítám. Bonusem navíc je, že držíme svou celostátní linii směřování ODS.

Přišlo tedy doporučení nebo přímo příkaz od vedení ODS?

Řešili jsme všechny varianty, ale do pondělního večera to vypadalo, že jiná možnost neexistuje. Situace se změnila a já jsem tomu ráda, protože tlak ze strany našich voličů byl poměrně velký. Vnímala jsem ho, přesto jsem ale byla přesvědčená, že je to nejlepší volba, protože opakuji – jinou variantu jsme neměli. Teď ji máme a respektuje vůli těch, kteří nás volili kvůli tomu, že jsme alternativou vůči hnutí ANO.

Můžete aspoň říct, kdo byl iniciátorem tohoto nového mocenského uspořádání?

Myslím, že je to naprosto nepodstatné. Zásadní je, že jsme našli shodu. Společně jsme se dohodli na programových prioritách, na tom, že spolu chceme pracovat, a na tom, že jsme všichni čtyři přesvědčení, že je to ta nejlepší volba pro Brno.

Opravdu lidem neřeknete, co vás přinutilo k této změně?

Určitě veřejné mínění našich voličů sehrálo velkou roli.

A tu zbylou? Nebyl zádrhel v projektu rezidentního parkování?

To si nemyslím. S ANO se nastavila nějaká pravidla, která byla pro ODS přijatelná. Nicméně v této platformě si myslím, že bude možné ovlivnit rezidentní parkování více, než by to bylo v koalici s hnutím ANO.

S vysokou politikou nemáte tolik zkušeností. Nebudete teď pod tlakem ANO, aby došlo ještě k přeskupení sil?

Politik musí počítat s tím, že bude pod tlakem, a já si myslím, že to ustojím.

Nedočkáme se tedy za pár dní, že koalici představí jiné strany, třeba s dosavadním primátorem Petrem Vokřálem?

Pevně věřím, že ne.

Myslíte si, že vás za tento obrat pochválí váš vzor a brněnská primátorka za ODS v letech 1994 až 1998 Dagmar Lastovecká, když vás předtím za širokou koalici kritizovala?

Pevně doufám, že ano.