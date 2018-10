Nejradši bych byla primátorkou, netají se po úspěchu šéfka brněnské ODS

Získali jste 14 křesel, což je oproti pěti v roce 2014 téměř trojnásobek. Pochválil vás předseda ODS a Brňan Petr Fiala?

Byl spokojený a z mého pohledu je to i jeho úspěch. Brněnský výsledek odráží i to, jak je celostátní ODS pod jeho vedením směrovaná.

Dosáhli jste úspěchu blízkého době, kdy byla ODS v Brně na vrcholu slávy. Zároveň ji však poznamenaly různé skandály, například s přidělováním bytů politikům a jejich příbuzným či desátky stavebním firmám. Na co nebo na koho chcete v následujících čtyřech letech navázat?

Ideálně na bývalou primátorku Dagmar Lastoveckou a úplně nejradši tím, že bych se stala také primátorkou. A je otázka, jestli se to podaří. Na druhou stranu si ale myslím, že ODS se v průběhu všech těch let, kdy byla v koalici, nemá za co stydět. Důkazem je to, že byla opakovaně volená. Kdyby byla prorostlá skandály, lidé by jí hlas nedali.

V minulých komunálních volbách ale získala jen necelých osm procent hlasů a pět křesel.

Jenže to bylo celostátním směřováním a jednoznačným nástupem hnutí Žít Brno, což byl experiment na čtyři roky. Nebylo to o ODS, ale spíš tím, že voliči chtěli ukázat, že se odklání od tradičních stran.

Zmínila jste, že byste byla ráda brněnskou primátorkou. Budete o to usilovat už teď?

Mohla bych, kdybychom byli vítězové voleb. Početně to vychází, že bychom byli v koalici i bez ANO, ale obávám se, že tato varianta není reálná. Už proto, že se Piráti ještě před sečtením výsledků vyjádřili, že při vyjednávání neobejdou vítěze voleb. A bez nich to nejde.

Vy i primátor Petr Vokřál jste prohlásili, že jste pro širší koalici. Co to konkrétně znamená?

Před volbami jsem říkala, že hlavní nevýhoda předchozí koalice byla její rozmanitost a velký počet subjektů. Vzhledem k tomu, kdo se do zastupitelstva dostal teď, preferovala bych širší koalici tří či čtyř stran. Odráželo by to vůli voličů. A subjekty, které se do zastupitelstva dostaly a se kterými teď jednáme – s výjimkou SPD – mají směřování velmi podobné nám.

Takže pro jednání o koalici přicházejí v úvahu kromě ANO i lidovci, ČSSD a Piráti?

Ano, je to tak. Co se týče Pirátů a SPD, zatím jsme si jen posílali SMS a domlouváme osobní setkání.

S SPD tedy jednat budete?

Potkáme se s nimi, ale není to pro mě subjekt, který bych si představila v koalici.

I tak by byla dost široká. Neplatí, že čím víc partnerů, tím víc třecích ploch?

Určitě, ale u předchozí koalice nebyla zásadní programová shoda, například ohledně polohy vlakového nádraží. To v případě těch, se kterými nyní jednáme, není.

Ale třecí plochy jsou, třeba rezidentní parkování. V programu máte, že systém, s nímž přišlo hnutí ANO, chcete změnit. Jak?

Nikdy jsme neříkali, že chceme rezidentní parkování zrušit. Chceme zrušit poplatky a zkontrolovat, jak systém funguje. Myslíme si, že fungovat nebude a nějaké změny si zaslouží. Takže ano, tam cítím třecí plochy, musíme si to s možnými partnery vyjasnit a najít dohodu.

A co privatizace bytů, kterou současné vedení stoplo a vy ji chcete obnovit?

Tak daleko jsme se v jednáních ještě nedostali, ale je samozřejmé, že se o tom pobavíme a musíme najít shodu. Chceme obnovit privatizaci, ale jen pokud o ni budou nájemníci stát a budou respektovat současné podmínky a ceny. Ale už teď máme z některých domů informace, že byty kupovat nechtějí, protože podmínky pro ně nejsou výhodné. Nebyla by to plošná privatizace.

O jaké resorty stojíte?

O dopravu, sociální oblast a Smart City. A mě osobně ještě láká kultura.

Pokud budete v koalici, koho byste nominovali do rady?

Tak dopodrobna jsme to neprobírali, ale obsazení by mělo kopírovat pořadí na kandidátce.